Un bărbat suspectat că a intrat în curtea unei case din Sectorul 6 al Capitalei și a furat mai multe bunuri i-a amenințat cu un cuțit pe polițiștii care încercau să-l oprească, transmite digi24.ro. Individul a încercat să fugă, dar agenții au scos armele din dotare și au reușit să îl imobilizeze. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Hoțul a fost reținut pentru 24 de ore.

Incidentul a avut loc joi, 1 octombrie, în jurul orei 10:00, după ce oamenii legii de la Secția 20 au fost sesizați printr-un apel la 112 că un bărbat ar fi sărit gardul unei case din Sectorul 6, în timp ce proprietarul se afla în locuință.

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„Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, stabilind că bărbatul ar fi pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea imobilului și ar fi sustras bunuri de pe terasa exterioară a locuinței”, a transmis Poliția Capitalei.

Polițiștii au verificat zona, iar la scurt timp au observat un bărbat care corespundea semnalmentelor suspectului.

Suspectul a scos un cuțit la polițiști

În momentul în care oamenii legii au încercat să-l oprească, bărbatul a scos un cuțit din buzunar.

„În momentul interceptării, bărbatul a scos din buzunarul pantalonilor un cuțit, cu care i-a amenințat pe polițiști, apropiindu-se de unul dintre aceștia și gesticulând în direcția sa cu obiectul tăietor-înțepător”, potrivit Poliției Capitalei. Agenții i-au cerut să renunțe la cuțit și să respecte indicațiile lor, însă bărbatul nu s-a conformat și a încercat să fugă. Polițiștii au pornit în urmărirea lui, iar suspectul a continuat să îi amenințe cu cuțitul. „În aceste împrejurări, polițiștii au scos armamentul din dotare, somându-l pe bărbat să abandoneze cuțitul și să respecte solicitările acestora”, a transmis Poliția Capitalei.

Individul a continuat să se comporte agresiv și nu s-a conformat somațiilor. Agenții au profitat însă de un moment în care s-au putut apropia de el și au reușit să îl imobilizeze.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore

Suspectul a fost dus ulterior la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor și administrarea probelor.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 fac cercetări pentru ultraj, sub forma amenințării, și au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.

„Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost săvârșite faptele”, a mai transmis Poliția Capitalei.

Sursa foto: Digi24/ Camere CCTV