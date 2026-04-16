Nicușor Dan spune că s-au făcut abuzuri în vremea lui Kovesi, dar are și cuvinte de laudă. Ce crede președintele că o recomandă, din nou, pentru o funcție publică în România

Prezent la Europa Fm, Nicușor Dan a fost întrebat și despre finalul mandatului Laurei Codruța Kovesi în fruntea Parchetului European. Președintele a avut cuvinte de laudă la adresa fostei șefe DNA

Nicușor Dan: E o persoană care a acumulat cunoștințe, experiență în funcțiile pe care le-a deținut

Confruntat cu ideea unei numiri politice în România pentru Laura Codruța Kovesi, în baza argumentelor profesionale expuse, Nicușor Dan a lăsat o ușă deschisă. “Să vedem cum va dori să le valorifice” a fost reacția președintelui, semn că urmează să aibă un dialog cu Kovesi.

Nicușor Dan: Au fost făcute abuzuri în perioada șefiei Codruței Kovesi la DNA, dar trebuie documentate

Surprinzător, Nicușor Dan a susținut, provocat să evalueze epoca Kovesi, că s-au făcut și abuzuri, dar că lucrurile acestea trebuie documentate.

Numită în fruntea Parchetului European în 2019, mandatul Laurei Codruța Kovesi ajunge la final, după 7 ani, în 30 octombrie, anul acesta.

