Explicația lui Zelenski cu privire la drona care e explodat în Galați, după ce a fost deviată de armata ucraineană

Volodimir Zelenski a oferit explicații, într-un interviu la CBS NEWS, referitor la drona rusească care a explodat la Galați, după ce a fost deviată de armata ucraineană. Acesta a precizat că forțele ucraineane încearcă să țintească astfel de dispozitive, chiar și atunci când se deplasează spre țări vecine, cum ar România sau Republica Moldova.

„Încercăm să interceptăm toate dronele rusești, chiar și când unele dintre ele se deplasează spre alte țări, precum România, Moldova, Polonia sau țările baltice. Dacă nu reușim să facem asta, informăm imediat partenerii noștri și încercăm să le oferim asistență”, a declarat președintele Ucrainei, pentru sursa citată.

„Rusia folosește drone pentru a pune presiune pe țările NATO”

Zelenski consideră că adevăratele intenții ale Rusiei, atunci când inițiază operațiuni cu drone în spațiul aerian al NATO, sunt de a testa capacitatea de apărare a țărilor respective. Un alt motiv este acela de a pune presiunii asupra organizației nord-atlantice de a nu oferi susținere militară Ucrainei.

„Rusia folosește drone pentru a pune presiune pe țările NATO și pentru a evalua reacția. Acesta este semnalul lor tipic: nu ajutați Ucraina. Cred că ar trebui să existe un răspuns mai puternic din partea NATO. Putin compară această reacție cu cea pe care a văzut-o în anii trecuți. De asemenea, testează apărarea antiaeriană a țărilor NATO care se învecinează cu Rusia sau Belarus. Sunt ele capabile să intercepteze toate rachetele și dronele?”, a transmis Zelenski.

Nicușor Dan recunoaște că drona prăbușită în Galați a fost deviată de ucraineni

Nicușor Dan a explicat sâmbătă că drona rusească, care s-a prăbușit pe un bloc din Galați și a rănit două persoane, s-a desprins dintr-un roi de 43 de dispozitive. Dispozitivul, intrat în spațiul aerian al României, după ce a fost deviată de armata ucraineană, în dreptul orașului Reni, a mai precizat președintele României.

„A fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la 20-30 de kilometri de la nord de Dunăre, dinspre est spre vest, pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte și una dintre ele lovită probabil deasupra orașului Reni, traiectoria i s-a modificat și a venit înspre Galați. A fost lovită cinetic și din cauza asta…”, a spus președintele României, Nicușor Dan.

FOTO: Mediafax/ISU

