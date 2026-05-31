Kanye West a cântat la un concert susținut la Istanbul cu 118.000 spectatori. Rapperul, interzis în alte țări din cauza comentariilor antisemite

Rapperul Kanye West, fostul soț al faimoasei vedete Kim Kardashian, a susținut un concert cu un număr record de spectatori la Istanbul. Este pentru a doua oară când acesta susține un concert în  Turcia după cel susținut în 2014. 

Timp de două ore, cunoscutul „Ye” a cântat pe o scenă improvizată de pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul, la care au venit 118.000 de spectatori, potrivit Reuters.

Cântărețul american în vârstă de 48 de ani are interdicție să susțință concerte în Marea Britanie, Germania, Franța, Țările de Jos, Italia, Rusia, Polonia din cauza comentariilor naziste și antisemite din social media, dar nu în Turcia. Președintele turc Erdogan este în conflict cu premierul israelian Netanyahu.

Aristului american i-au fost anulate aproape toate spectacolele din cadrul turneului european, după ce a scris mai multe postări antisemite, imagini de propagandă nazistă și chiar a lansat o melodie în care îl laudă pe Adolf Hitler, dictatorul Germaniei naziste din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Kanye West și-a programat următorul concert în Olanda, între 6 și 8 iunie, dar este de așteptat ca autoritățile să-l interzică.  Ministrul Migrației din Țările de Jos a declarat că nu există motive legale pentru a-i refuza totuși intrarea în țară.

În Marea Britanie, autoritățile i-au anulat apariția publică la Wireless Festival din Londra, iar în Franța, și-a anulat spectacolul de la Marseille după ce s-a raportat că guvernul francez voia a încercat să-l blocheze. Un concert programat în Polonia i-a fost anulat. Sâmbătă, autoritățile din Italia au interzis două concerte ale rapperilor americani Kanye West și Travis Scott.

În ianuarie 2026, Kanye West și-a cerut scuze pentru că și-a exprimat admirația în trecut față de Hitler și s-a apărat că suferă de o tulburare bipolară netratată și de o leziune cerebrală.

Sursa Foto: Hepta

