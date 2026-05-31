Prima pagină » Știri externe » Netanyahu raportează că forțele israeliene au capturat Castelul Beaufort din Liban: „Am devenit mai puternici ca niciodată”

Netanyahu raportează că forțele israeliene au capturat Castelul Beaufort din Liban: „Am devenit mai puternici ca niciodată”
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a celebrat capturarea recentă a Castelului Beaufort de către forțele israeliene. Fortăreața medievală a fost construită de fatimizi până să fie capturată în anul 1139 de către cruciați, sub comanda lui Fulk, regele Ierusalimului. În 1187, a fost capturată de Saladin. A ajuns din nou sub ocupația cruciaților din 1240 și din 1516, a trecut sub control otoman. Castelul a fost vizitat de faimosul T.E. Lawrence în 1909, iar din 1943, a aparținut Libanului.

Prim-ministrul a anunțat ocuparea castelului de către Israel, în timp ce Hezbollah a atacat nordul Israelului cu drone și rachete lansate din Liban.

De la reluarea luptelor, Israel conduce o operațiune de ocupare permanentă a sudului Libanului până la râul Litani.

„Capturarea orașului Beaufort este o etapă dramatică și o schimbare radicală în politica pe care o conducem. Acum, directiva mea este să ne adâncim și să ne extindem controlul asupra zonelor care au fost sub controlul Hezbollah.” , a spus Netanyahu, potrivit Times of Israel . 

