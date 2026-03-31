Primul interviu al noului ambasador SUA la București: „Parteneriatul strategic cu România nu a fost niciodată mai puternic"

În primul său interviu acordat presei române de la preluarea mandatului, ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, afirmă că relația bilaterală cu România traversează una dintre cele mai solide perioade din ultimele decenii, conform Agerpres.

Diplomatul american subliniază rolul esențial al României în arhitectura de securitate a Flancului estic al NATO și în regiunea Mării Negre, dar și potențialul acesteia de a deveni un actor-cheie în transformarea sectorului energetic din Europa Centrală și de Est.

Ambasadorul SUA: „Sunt onorat să fiu ales de președintele Donald Trump”

AGERPRES: Domnule ambasador, recent, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat solicitarea Statelor Unite de a disloca trupe şi avioane de luptă pe teritoriul României, inclusiv la bazele militare americane, pentru a sprijini operaţiunile din Orientul Mijlociu. Puteţi da mai multe detalii, ce înseamnă, concret, acest lucru, pentru că au existat speculaţii că ar putea fi dislocări de trupe americane din aceste baze către Orientul Mijlociu? Puteţi clarifica?

Darryl Nirenberg: Pentru început o să spun cât de onorat sunt să fi fost ales de preşedintele Donald Trump să fiu reprezentantul său personal aici, în România, şi sunt încântat de faptul că preşedintele Trump şi secretarul de stat Marco Rubio au avut încredere în mine pentru un asemenea mandat, într-o ţară atât de remarcabilă.

Avem un Parteneriat strategic puternic, care anul viitor face 30 de ani. Este un parteneriat larg – acoperă domeniile de apărare, securitate, aplicarea legii, dar şi relaţiile comerciale şi relaţiile interumane. Sunt mândru de asta şi mai sunt mândru să particip la planul preşedintelui Trump privind politica externă „America First”, care are ca bază suveranitatea şi care are ca scop să facă America mai sigură, mai puternică şi mai prosperă.

Aşadar, în cazul României, ne uităm la interesele noastre comune, la valorile noastre comune, care derivă din societatea occidentală şi intenţionăm să consolidăm relaţiile noastre şi să promovăm respectul pentru libertăţile fundamentale. Ca să vă dau un context, înainte de a răspunde la întrebări, pregătindu-mă pentru postul de aici m-am întâlnit cu şase foşti ambasadori ai SUA în România.

„Am venit cu mari aşteptări, care au fost depăşite”

AGERPRES: Doriţi să îi numiţi?

Darryl Nirenberg: Am avut discuţii private cu ei. Ar trebui să le cer acordul. Dar a fost cu adevărat interesant că, vorbind cu ambasadorii nominalizaţi la fel ca mine, niciunul nu a avut o experienţă ca a mea. Este ceva special legat de postul de aici, pentru că toţi foştii ambasadori (ai SUA în România – n.r.) ţin legătura unii cu alţii, vorbesc, se întâlnesc. Când vorbeam cu unul dintre ei, îmi recomanda să vorbesc cu un alt fost ambasador în România.

Cu unii din foştii ambasadori am vorbit de multe ori. De asemenea, am vorbit cu prieteni care au fost aici şi, pregătindu-mă să vin, am studiat şi am citit mult şi aşa a făcut şi soţia mea. Aşa că am venit cu mari aşteptări, care au fost depăşite. Oamenii sunt calzi, prietenoşi, iar Parteneriatul bilateral este puternic şi înglobează multe domenii.

AGERPRES: Ne putem întoarce la întrebare? Vorbeam despre Parteneriatul SUA – România şi recenta decizie de folosire a bazelor militare pentru susţinerea trupelor americane în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Darryl Nirenberg: Din prima zi în care am ajuns aici am fost impresionat de profunzimea parteneriatului nostru strategic. Săptămâna aceasta o să îi văd pe soldaţii noştri de la Baza Mihail Kogălniceanu, iar ţara noastră îi este recunoscătoare României pentru rolul său de a găzdui trupe americane în mai multe locuri. Parteneriatul nostru nu a fost niciodată mai puternic şi mai important, aşa că mă bucur să fiu aici în acest moment.

„Preşedintele a spus foarte clar că angajamentul SUA faţă de NATO este de neclintit”

AGERPRES: Puteţi da detalii privind acest angajament al României de a susţine trupele americane prin intermediul bazelor militare de aici?

Darryl Nirenberg: Preşedintele Trump a trasat obiective foarte clare, a vorbit de multe ori cu presa, aşa că, în ceea ce priveşte operaţiunile noastre care privesc Iranul o să vă amintesc declaraţiile sale. Dar preşedintele a spus foarte clar că angajamentul SUA faţă de NATO, faţă de Articolul 5 (al Tratatului Atlanticului de Nord – n.r.) este de neclintit.

AGERPRES: Pentru că menţionaţi declaraţiile preşedintelui Donald Trump, săptămâna trecută acesta şi-a exprimat dezamăgirea legată de aliaţii NATO, pentru că aceştia nu s-au implicat cât şi-ar fi dorit în Orientul Mijlociu. În acest context, Statele Unite vor rămâne la fel de implicate în cadrul NATO?

Darryl Nirenberg: Din nou o să fac referire la declaraţiile lui şi la faptul că a afirmat foarte clar că angajamentul nostru privind Articolul 5 este de neclintit. O să subliniez că, în ceea ce priveşte NATO, România este un aliat important datorită în parte şi localizării sale, dar şi pentru că a intensificat contribuţia ei, a depăşit angajamentul de 2% (alocare din PIB pentru Apărare – n.r.) şi a susţinut SUA la Summitul NATO de la Haga, anul trecut, pentru a duce angajamentul ţărilor aliate la 5% şi este pe cale să ajungă la această alocare. Este important ca NATO să ajungă la această cifră atât din motive ce privesc securitatea, dar şi pentru sustenabilitatea Alianţei. Ţări aliate s-au raliat la această ţintă.

