Singurul pod de pe Pământ de unde poți vedea 4 țări în același timp

Pentru pasionații de călătorii, acesta este trucul suprem: a vedea patru țări dintr-un singur punct de pe Pământ, scrie Daily Express.

Multora le place să călătorească, iar unii vor să vadă cât mai multe locuri posibil. Dacă te numeri printre aceștia din urmă, există un loc care este codul perfect.

Acest loc vă permite să vedeți patru țări simultan, fără a face un pas. Cvadripunctul Kazungula se află pe râul Zambezi. Este un fenomen geografic rar în care patru țări se află la doar câteva sute de metri una de cealaltă. Aceste patru țări sunt Botswana, Namibia, Zambia și Zimbabwe.

Ele sunt suficient de aproape încât turiștii pot sta pe o țară și pot păși în alta, văzând în același timp alte două țări peste râu.

Centrul acestei experiențe este Podul Kazungula, o structură de 923 de metri care leagă Zambia și Botswana peste râul Zambezi.

Podul a fost proiectat cu atenție pentru a respecta granițele complexe, ceea ce înseamnă că leagă direct doar două țări, dar, în mod crucial, se află la o distanță apropiată de Namibia și Zimbabwe.

Rezultatul este că poți sta pe podul care leagă cele două țări, în timp ce privești Zimbabwe la doar câțiva metri distanță și vezi Namibia chiar peste râu, aceasta fiind o experiență cu adevărat incredibilă.

