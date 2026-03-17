Percheziții în Prahova: firme de gestionare a deșeurilor și persoane, suspecte că au deversat ilegal deșeuri într-un râu din Ploiești

Polițiștii din Prahova au descins într-un dosar penal privind gestionarea deșeurilor periculoase. Sunt vizate două firme, dar și mai multe persoane suspecte că ar fi deversat în mod ilegal deșeuri într-un râu din municipiul Ploiești, relatează Mediafax.

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfășurat o amplă acțiune operativă, într-un dosar penal coordonat de un procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

De asemenea, „în baza mandatelor de percheziție domiciliară emise de instanța competentă, polițiștii pun în executare 17 mandate de percheziție, în județul Prahova”, precizează comunicatul emis de autorități.

Au fost vizate mai multe firme de gestionare a deșeurilor, dar și persoane suspecte

Potrivit autorităților, „activitățile vizează punctele de lucru a două societăți comerciale care desfășoară activități în domeniul colectării, tratării și eliminării deșeurilor periculoase și nepericuloase, precum și domiciliile unor persoane fizice bănuite de implicare în activități infracționale”.

Polițiști din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic, dar și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale participă la acțiune.

Deversări ilegale într-un râu din Ploiești

Potrivit verificărilor efectuate de polițiști, cele două societăți comerciale vizate de anchetă ar fi deversat deșeuri, atât periculoase, cât și nepericuloase, în perioada octombrie 2025, până în prezent, chiar în albia unui râu din municipiul Ploiești.

Șapte persoane urmează să fie conduse la Inspectoratului de Poliție Județean Prahova pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, sub coordonarea procurorilor.

