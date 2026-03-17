Economistul AUR, Petrişor Peiu, spune că au crescut cheltuielile lui Nicuşor Dan: „Este o dublare a cheltuielilor cu bunuri și servicii”

Dezbaterile din comisiile parlamentare, pe Legea Bugetului, au scos la iveală informaţia conform căreia cheltuielile Administrației Prezidențiale cu personalul și deplasările externe au crescut.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a atras atenția că, în cadrul dezbaterilor din comisiile Parlamentului pentru Legea Bugetului, reprezentanții coaliției de guvernare au hotărât creșterea banilor alocaţi preşedintelui Nicuşor Dan.

„La dezbaterea bugetului Administrației Prezidențiale am aflat că este o dublare a cheltuielilor cu bunuri și servicii (+20 de milioane de lei) cauzată de creșterea numărului de deplasări externe! Mai avem și 800.000 lei pe care instanța i-a acordat fostului președinte Băsescu. Deci austeritate doar pentru căței. Pentru dulăi avem creșteri consistente. Asta e filosofia bugetară a regimului”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

La rândul său, deputatul AUR Ramona Ioana Bruynseels subliniază lipsa justificărilor pentru creșterea bugetului Administrației Prezidențiale.

„Ca întotdeauna, austeritatea este doar pentru români, pentru oamenii normali și simpli, nu pentru conducători. În ședința de buget de până acum am avut și administrația prezidențială, de exemplu, și am descoperit că aceasta își dublează, efectiv, cheltuielile cu bunurile și serviciile și, în același timp, cheltuielile cu deplasările externe. Am întrebat de ce? Vor fi mai multe deplasări externe sau vor fi realizate în condiții mult mai bune și de reprezentativitate pentru poporul român? Nu am înțeles exact, nu se știe foarte clar, este o estimare, vom vedea ce va fi. Dar ideea este: austeritatea e doar pentru noi. Pentru ei este belșug”, a afirmat deputatul AUR, Ramona Ioana Bruynseels.

Tot în cadrul dezbaterilor din comisiile de specialitate, deputatul AUR Eduard Koler avertizează că reprezentanții Guvernului Bolojan invocă OECD pentru a justifica modificări fiscale adoptate fără transparență decizională.

„La audierea ministrului de finanțe Alexandru Nazare, a devenit clar un lucru important: Guvernul invocă OECD pentru a justifica o modificare fiscală adoptată în ultima zi a anului, fără transparență decizională. Este vorba despre eliminarea limitărilor privind deducerea contractelor de consultanță și servicii intragrup, mecanism prin care multinaționalele pot transfera profituri către alte jurisdicții și își pot reduce baza de impozitare în România”, a susținut Eduard Koler.

Potrivit acestuia, deși s-a cerut să fie prezentată solicitarea oficială din partea OECD pentru această modificare, nu s-a prezentat vreun document.

„În cadrul audierii s-a ridicat o întrebare simplă: Există o solicitare oficială a OECD prin care României i se cere să permită aceste mecanisme de externalizare a profiturilor multinaționalelor? Până în acest moment, nu a fost prezentat niciun document și nicio recomandare oficială în acest sens”, a spus Koler.

Deputatul AUR susține că pentru România aderarea la OECD este un pas important, pe care trebuie să-l facem, însă țara noastră nu poate accepta orice recomandare străină, în condițiile în care acestea vizează doar înăsprirea regimului fiscal și taxarea și mai mare a românilor.

„Vedem că OECD sugerează României în mod constant: creșterea TVA, majorarea impozitelor pe proprietate, creșterea nivelului general al taxării. Întrebarea este inevitabilă: vom accepta orice recomandare externă când vine vorba de taxe mai mari pentru români, dar nu vom cere nicio explicație când apar măsuri care favorizează externalizarea profiturilor multinaționalelor? Aderarea României la OECD este un obiectiv important. Dar politica fiscală a României trebuie decisă în interesul economiei românești, nu în favoarea unor mecanisme care golesc baza de impozitare a statului”, a spus Eduard Koler.

