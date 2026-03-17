Caz revoltător într-o școală din Bihor. Elevii îl acuză pe director că îi pipăie și le trimite mesaje indecente

Mai mulți elevi ai școlii din Aușeu îl acuză pe directorul și profesorul de matematică, Adrian Botici, de atingeri neadecvate și mesaje nepotrivite. Deși există o anchetă penală în curs și tot mai multe mărturii, acesta continuă să predea, fără sancțiuni, relatează Bihoreanul.

Elevii școlii din Aușeu au făcut mărturii alarmante. Comportamentul indecent al directorului Botici

Mai mulți elevi de gimnaziu au reclamat, în scris, comportamentul profesorului, susținând că acesta îi atinge necorespunzător în timpul orelor. Unii dintre ei au refuzat să mai participe la cursuri dacă acesta rămâne la catedră.

Un caz similar fusese semnalat încă din toamnă, când un elev de 14 ani a povestit că ar fi fost chemat în biroul directorului și atins într-un mod nepotrivit. Evaluarea psihologică a indicat că declarațiile sunt credibile, iar experiența a fost resimțită ca fiind „total neplăcută” de către minor, potrivit sursei citate.

La începutul lunii martie, alți elevi au venit cu reclamații similare. Unul dintre ei susține că, în timpul unui test, profesorul s-ar fi apropiat fizic într-un mod nepotrivit. Colegii i-au confirmat relatarea.

În paralel, mai mulți elevi au prezentat dovezi că ar fi primit mesaje private de la director, inclusiv la ore târzii. Unele conversații au ridicat semne de întrebare, mai ales în cazurile în care li s-au cerut apeluri video sau li s-au adresat întrebări personale.

Ancheta stagnează, iar măsurile întârzie

„Instituția a demarat deja mecanismele interne de verificare pentru a clarifica circumstanțele acestui caz. S-a dispus constituirea la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Bihor a unei comisii de cercetare disciplinară, care va analiza faptele într-un mod obiectiv și riguros, conform legislației în vigoare”, a transmis luni IȘJ Bihor, printr-un comunicat de presă.

Pe numele directorului există un dosar penal pentru abuz sexual asupra unui minor, însă ancheta avansează lent, iar acesta nu ar fi fost încă audiat. În același timp, Inspectoratul Școlar nu a dispus îndepărtarea sa de la catedră. O cercetare disciplinară a concluzionat că faptele ar încălca legislația, dar nu pot fi sancționate din cauza termenului legal depășit. În consecință, nu a fost aplicată nicio sancțiune.

Lipsa suspendării, pusă pe fondul motivelor financiare

Reprezentanții Inspectoratului susțin că suspendarea profesorului ar implica costuri suplimentare pentru școală, care ar trebui să plătească atât cadrul didactic suspendat, cât și un înlocuitor.

Între timp, o inspecție generală a fost anunțată, iar mandatul de director al lui Botici urmează să expire în aprilie. Chiar și în cazul în care va fi schimbat din funcție, acesta ar putea rămâne profesor. Botici a negat toate acuzațiile, susținând că este vorba despre o răzbunare. În privința mesajelor, acesta a admis doar un schimb de replici cu un elev, fără a oferi explicații clare pentru restul situațiilor semnalate.

