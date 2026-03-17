Ilan Laufer, prima reacție, în exclusivitate pentru Gândul, după accidentul în care a fost implicat alături de copiii săi. Ce leziuni are și în ce stare sunt minorii

17 mart. 2026, 10:43, Actualitate
Ilan Laufer a oferit, în exclusivitate pentru Gândul, detalii cu privire la accidentul în care a fost implicat marți dimineață. Fostul ministru a fost lovit de un autoturism în timp ce se deplasa pe trotinetă alături de cei doi copii ai săi, în vârstă de 5 ani.

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat Ilan Laufer în această dimineață

Accidentul s-a produs în jurul orei 08:30, la intersecția străzilor Vulcănescu și Berzei. Fostul ministru a declarat, pentru Gândul, că șoferița nu s-a asigurat corespunzător în timp ce voia sa schimbe banda de mers și a izbit trotineta pe care se aflau Ilan Laufer și copiii săi.

Mă simt cât de cât bine. Am traversat pe la trecerea de pietoni cu trotineta. O doamnă se uita în partea cealaltă dacă vine vreo mașină, că voia să traverseze, și nu s-a mai uitat când am coborât pe trecere și a accelerat, practic nu s-a mai uitat. S-a uitat în stânga, a văzut că nu trec mașini, a vrut să treacă și a accelerat… și fix în mine a accelerat”, a spus Ilan Laufer.

Ilan Laufer: ”Aveam o hemoragie la cap, dar mi s-a oprit”

Fostul ministru a transmis că, deși în urma impactului i-a fost spart capul, acesta a ales să nu meargă la spital pentru îngrijiri medicale și nici să facă plângere împotriva șoferului. Gemenii, în vârstă de 5 ani, sunt bine și se află în afara oricărui pericol, mai spune fostul ministru.

Eram cu copiii, îi duceam la grădiniță. Ei sunt mai bine, dar eu sunt mai rău, că mi-a spart capul, a venit ambulanța, m-a înfășat și m-a curățat de sânge, mi-a dat primul ajutor, a verificat copiii și am refuzat să mă duc la spital. Presupun că da (n.r. dacă doamna implicată a primit amendă în urma accidentului). Eu nu am făcut nicio plângere. Aveam o hemoragie la cap, dar mi s-a oprit”, a declarat fostul ministru, în exclsuivitate pentru Gândul.

