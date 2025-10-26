Duminică, 26 octombrie 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc joi, 30 octombrie 2025.

La tragerile loto de joi, 23 octombrie 2025, Loteria Română a acordat 22.852 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 26 octombrie 2025:

Loto 6/49: ora 18:30

Joker: ora 18:30

Loto 5/40: ora 18:30

Noroc: ora 18:30

Noroc Plus: ora 18:30

Super Noroc: ora 18:30

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 26 octombrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 43,32 milioane de lei (peste 8,52 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,69 milioane de lei (peste 726.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,29 milioane de lei (peste 7,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 66.600 de lei.

La tragerea Joker s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 168.652,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 58.700 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 85.400 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 21.300 de lei.

La tragerea Noroc Plus s-a câștigat premiul la categoria I în valoare de 135.121,92 de lei Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Cisnădie.

FOTO – Caracter ilustrativ: Alexandra Pandrea / Gândul