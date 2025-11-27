NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 27 noiembrie 2025

Joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 18:30, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 3o noiembrie 2025.

La tragerile loto de duminică, 23 noiembrie, Loteria Română a acordat 31.935 de câștiguri în valoare totală de peste 2,78 milioane de lei.

Rezultatele Loto 6/49 din 27 noiembrie 2025:

Joker: 3, 9, 4, 17, 42 (+13)

Noroc Plus: 057307

Loto 5/40: 25, 17, 5, 38, 26, 30

Super Noroc: 512743

Noroc: 4803959

Loto 6/49: 33, 41, 28, 25, 2, 30

Premiile puse în joc la tragerile Loto din 27 noiembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,65 milioane de lei (peste 521.700 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,03 milioane de lei (peste 793.300 de euro).

La tragerea Noroc s-au câștigat două premii la categoria a II-a în valoare în valoare de 170.856,60 de lei fiecare și un premiu la categoria a III-a în valoare de 71.777,52 de lei. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Slobozia, la un terminal POS dintr-o locație partenera și la o agenție din Hârșova, județul Constanța.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 40,10 milioane de lei (peste 7,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 425.600 de lei (peste 83.600 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 258.700 de lei (peste 50.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 609.500 de lei (peste 119.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul la categoria a II-a în valoare de 149.758 de lei Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 83.200 de lei.

