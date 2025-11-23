Bărbatul care a câștigat o avere la loterie, însă a omis să îi spună soției. Care este motivul ascuns din spatele deciziei

Japonezul de 66 de ani a câștigat 600 de milioane de yeni, echivalentul a 3,8 milioane de dolari americani. Omul nu a vrut să îi spună soției, de teamă că, din cauza faptului că ea este zgârcită, nu s-ar mai fi putut bucura așa cum trebuie. Așa că, o vreme a trăit o viață de lux în secret.

Bărbatul, cunoscut sub numele de „S” locuia împreună cu soția sa în Tokyo, și împreună avea o pensie lunară de 300.000 de yeni (2.000 de dolari americani). Oamenii au făcut mereu economii, având în vedere costurile ridicate ale vieții în oraș și cheltuielile suplimentare pentru susținerea educației celor doi copii.

A câștigat o avere la loterie, dar a omis să îi spună soției

În timp ce savura cafeaua, bărbatul a cumpărat câteva bilete la loto, iar ulterior a aflat că a câștigat o sumă importantă și că trebuie să meargă la bancă. Nu a bănuit nicio clipă că este vorba despre atâția bani. Apoi a aflat că a câștigat chiar marele premiu, 600 de milioane de yeni.

În loc să-i spună partenerei sale, care era extrem de cumpătată și le gestiona finanțele cu strictețe, el a decis să țină ascunsă câștigul neașteptat. Soția lui îi interzisese să bea bere după căsătorie și îi permisese doar să cumpere o mașină veche și ieftină. S se plângea adesea de zgârcenia ei și se simțea jenat de controlul strict pe care îl avea asupra banilor.

Bărbatul a fost cuprins de remușcări

S. i-a spus soției că a câștigat doar 5 milioane de yeni (32.000 de dolari americani) și că va renova casa cu ei. Cu toate acestea, în secret, a cheltuit o grămadă de bani pe o mașină de lux, a rezervat mai multe sejururi în stațiuni termale de lux și a călătorit prin Japonia, cheltuind 18 milioane de yeni (116.000 de dolari americani) în doar șase luni.

Ca să evite suspiciunile, S lua metroul în fiecare zi până la parcarea unde își ținea mașina nouă, purta haine vechi și se distanța de cercul său social obișnuit. Însă în curând, stilul său de viață secret avea să conducă în curând la sentimente de vinovăție și singurătate.

„Dacă acești bani ar fi fost câștigați prin propriile mele eforturi, aș fi fost mândru de ei. Dar bogăția care vine fără efort aduce amintiri neplăcute și îmi zdruncină viața”, a spus el.

Recomandările autorului: