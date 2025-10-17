O adolescentă de 17 ani rănită în explozia din Rahova se află în stare GRAVĂ la Spitalul Grigore Alexandrescu

Printre cei 13 răniți în explozia din Rahova se află și doi copii, internați la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Este vorba de un băiat cu fractură de claviculă și traumatism, dar și o fată în vârstă de 17 ani intubată și ventilată mecanic. Trei persoane și-au pierdut viața în deflagrația de vineri dimineață din Sectorul 5.

Doi copii au fost afectați de explozia din Cartierul Rahova, dintre care o adolescentă care este ventilată mecanic.

DGASMB face apel pentru donații: „Cinci familii au rămas fără locuință”

DGASMB a confirmat că cinci familii au rămas pe drumuri, din cauza exploziei care a avut loc în Rahova vineri dimineață. Instituția face apel la bucureștenii care pot dona haine și mâncare pentru oamenii care au pierdut totul într-o singură clipă.

„În urma exploziei devastatoare din Sectorul 5, familii întregi au rămas fără locuinţă şi multe persoane au nevoie urgentă de ajutor. Pentru a le sprijini, sâmbătă şi duminică sunt deschise centrele de donaţii ale DGASMB, între orele 8:00 – 20:00”, informează Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.