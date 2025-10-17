Autoritățile, din nou, nepregătite: Mută oamenii din hoteluri în apartamente închiriate de PMB. E prefectul supărat de dimineață

Zeci de locuințe au fost afectate în urma exploziei, care a avut loc vineri dimineață, în cartierul Rahova din Capitală, și sute de oameni au rămas pe drumuri. Victimele exploziei urmează a fi mutate în hoteluri pentru două zile, apoi vor fi plasate în locuințe închiriate, a transmis prefectul Capitalei Andrei Nistor.

Oamenii care și-au pierdut casele în urma exploziei devastatoare din cartierul Rahova, soldată cu trei morți și mai mulți răniți, au parte doar de soluții temporare din partea autorităților.

Mai exact, potrivit prefectului Capitalei Andrei Nistor, locatarii vor primi cazare în regim hotelier pe perioada weekendului, iar de luni, vor fi relocați în apartamente închiriate prin Direcția Situații de Urgență a PMB. De asemenea, prefectul Nistor spune că primăria va asigura mâncare, apă, produse de igienă și haine pentru toate persoanele evacuate.

Cu toate acestea, întrebarea este ce se va întâmpla cu oamenii care și-au pierdut casele, chiar în prag de iarnă, având în vedere că statul oferă doar soluții temporare.

Locatarii sunt revoltați de cele întâmplate și deznădăjduiți de nepăsarea autorităților, având în vedere că reprezentanții Distrigaz făcuseră verificări cu o zi înaintea nenorocirii, după ce oamenii au sesizat o posibilă scurgere de gaze. Compania i-a asigurat, însă, că totul este în regulă.

DGASMB face apel pentru donații: „Cinci familii au rămas fără locuință”

DGASMB a confirmat că cinci familii au rămas pe drumuri, din cauza exploziei care a avut loc în Rahova vineri dimineață. Instituția face apel la bucureștenii care pot dona haine și mâncare pentru oamenii care au pierdut totul într-o singură clipă.

„În urma exploziei devastatoare din Sectorul 5, familii întregi au rămas fără locuinţă şi multe persoane au nevoie urgentă de ajutor. Pentru a le sprijini, sâmbătă şi duminică sunt deschise centrele de donaţii ale DGASMB, între orele 8:00 – 20:00”, informează Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.