O autoutilitară încărcată cu butelii s-a răsturnat, într-o localitate din Dâmbovița. Șoferul a MURIT

S-a dat alarma în localitatea Dobra din județul Dâmbovița, marți dimineață, după ce o autoutilitară încărcată cu butelii s-a răsturnat. Încărcătura s-a împrăștiat pe un câmp, iar șoferul – în ciuda manevrelor de resuscitare ale medicilor sosiți la fața locului, a decedat.

Din primele date, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat, de 57 de ani, din municipiul București, în timp ce ar fi condus o autoutilitară pentru transport butelii, pe DJ 711, în localitatea Dobra, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi părăsit partea carosabilă.

„Pompierii militari intervin cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o autospecială SMURD, iar Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița cu o autospecială.La fața locului a fost identificată o platformă destinată transportului de butelii răsturnată în afara părții carosabile. În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Dâmbovița.

Traficul este blocat și s-a creat un perimetru de siguranță. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier.

FOTO – Poliția Română/ISU Dâmbovița