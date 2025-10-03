O badantă din Italia, s-a aruncat de la balcon chiar în fața carabinierilor. Nu se cunosc motivele acestui gest extrem

Au fost momente de panică, miercuri, 1 octombrie, într-un cartier din Marcianise, localitate din regiunea italiană Campania. Acolo, o îngrijitoare care lucra într-o locuință, a recurs la un gest extrem.

Conform martorilor, femeia s-a aruncat de la balconul apartamentului, la vederea unor carabinieri care voiau să intre în imobil. Potrivit publicației ECaserta, nu se cunoaște motivul pentru care femeia a recurs la acest gest extrem.

Potrivit unei reconstituiri sumare, carabinieri se aflau în zonă pentru un control de rutină și pentru a aprofunda unele sesizări specifice. Când femeia i-a văzut de la balcon, ea a recurs la gestul disperat.

Momentan, nu se cunosc circumstanțele care au determinat-o să facă acest pas și totul rămâne învăluit în mister.

Personalul de la urgențe a fost alertat, iar echipa de intervenție de la 118 a venit rapid la fața locului ca să-i ofere primele îngrijiri. Starea de sănătate a femeii rămâne însă momentan neclară.

Cazul se află încă în atenția autorităților competente, care au demarat verificări ca să reconstituie dinamica exactă a faptelor și, mai ales, ca să înțeleagă motivațiile in spatele unui asemenea gest neașteptat și extrem.

