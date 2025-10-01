Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile

Autoritățile judiciare din Italia au confirmat condamnarea unei badante românce, care a fost acuzată că exploatat și că a ținut „ca sub sechestru”, vreme de opt ani, o pensionară din provincia Asti, mutând-o în România și golindu-i conturile bancare.

„Era stăpână pe viața mea”, spunea Giuseppina Marcovecchio, pensionara din Castagnole Lanze (Asti), pe care îngrijitoarea a dus-o în România, acolo unde a rămas pentru opt ani, trăind într-o formă de exil forțat.

Anca Egorov a fost condamnată inițial, în primă instanță, la 5 ani și jumătate de închisoare și la plata a 300.000 de euro în favoarea pensionarei.

În apel, pedeapsa i s-a redus la 4 ani și 3 luni de detenție. Acum, Curtea de Casație a finalizat procesul, confirmand definitiv condamnarea, scrie Rai News.

Fosta îngrijitoare româncă a fost judecată pentru înșelăciune asupra unei persoane fără discernământ și autospălare de bani.

Procurorii au demonstrate că ea a golit conturile și economiile Giuseppinei Marcovecchio, o femeie în vârstă de 80 de ani care suferea de depresie.

Sumele pe care le-a obținut, de peste 300.000 de euro, au fost folosite pentru cumpărarea unei tutungerii în Santo Stefano Belbo, regiunea italiană Piemont, o afacere care apoi a fost închisă.

