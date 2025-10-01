Prima pagină » Actualitate » Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile

Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile

01 oct. 2025, 16:21, Actualitate
Badantă româncă, condamnată definitiv în Italia. A ținut opt ani în România o pensionară italiancă și i-a golit conturile
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Autoritățile judiciare din Italia au confirmat condamnarea unei badante românce, care a fost acuzată că exploatat și că a ținut ca sub sechestru”, vreme de opt ani, o pensionară din provincia Asti, mutând-o în România și golindu-i conturile bancare.

Era stăpână pe viața mea”, spunea Giuseppina Marcovecchio, pensionara din Castagnole Lanze (Asti), pe care îngrijitoarea a dus-o în România, acolo unde a rămas pentru opt ani, trăind într-o formă de exil forțat.

Anca Egorov a fost condamnată inițial, în primă instanță, la 5 ani și jumătate de închisoare și la plata a 300.000 de euro în favoarea pensionarei.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În apel, pedeapsa i s-a redus la 4 ani și 3 luni de detenție. Acum, Curtea de Casație a finalizat procesul, confirmand definitiv condamnarea, scrie Rai News.

Fosta îngrijitoare româncă a fost judecată pentru înșelăciune asupra unei persoane fără discernământ și autospălare de bani.

Procurorii au demonstrate că ea a golit conturile și economiile Giuseppinei Marcovecchio, o femeie în vârstă de 80 de ani care suferea de depresie.

Sumele pe care le-a obținut, de peste 300.000 de euro, au fost folosite pentru cumpărarea unei tutungerii în Santo Stefano Belbo, regiunea italiană Piemont, o afacere care apoi a fost închisă.

Autorul recomandă:

ți bani trebuie îi ofere un angajator unei badante din Italia. Suma reprezintă drepturile salariale neplătite

Bănuindu-și badanta tinerică de rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede

Citește și

AI AFLAT! Adrian Năstase: „Fenomenul Potra, într-o țară U.E. și NATO, s-a dezvoltat ca în Franța, cu Legiunea Străină”
16:19
Adrian Năstase: „Fenomenul Potra, într-o țară U.E. și NATO, s-a dezvoltat ca în Franța, cu Legiunea Străină”
ULTIMA ORĂ JAF la CFR Marfă. Scandal uriaș, după ce mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină și piese de locomotive / Valoarea prejudiciului
16:09
JAF la CFR Marfă. Scandal uriaș, după ce mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi furat motorină și piese de locomotive / Valoarea prejudiciului
EXCLUSIV Ce calitate oficială are partenera președintelui Nicușor Dan? Este întrebarea la care mai mulți specialiști în Drept au răspuns pentru Gândul. Mai ales că Mirabela Grădinaru pare să intre oficial în rolul de „Primă Doamnă”, în această seară
16:05
Ce calitate oficială are partenera președintelui Nicușor Dan? Este întrebarea la care mai mulți specialiști în Drept au răspuns pentru Gândul. Mai ales că Mirabela Grădinaru pare să intre oficial în rolul de „Primă Doamnă”, în această seară
AI AFLAT! Nicușor Dan, ruptură de logică în fața liderilor europeni. Adrian Năstase: „S-a dus la Copenhaga să prezinte un raport despre alegerile din România”
16:04
Nicușor Dan, ruptură de logică în fața liderilor europeni. Adrian Năstase: „S-a dus la Copenhaga să prezinte un raport despre alegerile din România”
AI AFLAT! Adrian Năstase: „Nicușor încearcă să se acomodeze la Cotroceni / E ciudat că nu are consilieri”
15:54
Adrian Năstase: „Nicușor încearcă să se acomodeze la Cotroceni / E ciudat că nu are consilieri”
AI AFLAT! Adrian Năstase: „Moartea lui Dumbravă servește unora care au participat la construirea completelor negre”
15:46
Adrian Năstase: „Moartea lui Dumbravă servește unora care au participat la construirea completelor negre”
Mediafax
Explozie puternică la Munchen, Oktoberfest a fost suspendat. Ce anunț au făcut autoritățile
Digi24
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
Cancan.ro
Cum arată Florentina, prima soție a lui Ilie Bolojan. A părăsit-o cu mult timp înainte să se cupleze cu asistenta Ioana
Prosport.ro
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
Adevarul
Cine sunt parlamentarii Alianței „Întâi România" și care este scopul ei: „Practica asta a mai fost folosită pentru a mai răsturna majoritățile"
Mediafax
Cazurile de Covid cresc din cauza variantelor Nimbus și Stratus. Care sunt simptomele la care să fii atent
Click
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
Digi24
GALERIE FOTO Prințesa care face armata: Amalia are 21 de ani și este moștenitoarea coroanei unui vechi regat european
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță că se întoarce vara în România! Data exactă cand revin temperaturile peste 20 de grade în București
Ce se întâmplă doctore
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
observatornews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
StirileKanalD
Mărturia care schimbă totul! Fostul logodnic al Ioanei Popescu face dezvăluiri tulburătoare: „Ea și-a dorit, dacă moare tânără, să fie…”
KanalD
Cine este tânăra ucisă de fostul iubit, în Neamț. Rudele bărbatului susțin că aceasta îi datora bani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dosar penal și permis suspendat după ce a tractat o remorcă. Greșeală banală făcută de un șofer din Ghimbav
Descopera.ro
DOVADA că trăim într-un Univers PARALEL
Capital.ro
Elena Udrea revine în politică? Apariția care a uimit toată România. A mers direct în Parlament
Evz.ro
Vracii moderni, un pericol. Cu chiropractica, ajungi la operație, avertizează un neurochirurg
A1
Tony One va fi tătitc, iar Costel Biju bunic! Fiul manelistului s-a căsătorit chiar în ziua în care a împlinit 19 ani și a anunțat că așteaptă primul copil
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Maestrul Nicolae Botgros a oferit noi declarații cu privire la starea de sănătate a nepotului său, Cristian! Cum se simte în prezent fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros?
RadioImpuls
Anunț cu țintă clară! Ce a spus Alexandrina i-a lăsat pe toți în tăcere: "Vreau să știe asta". MESAJUL NEAȘTEPTAT către cei cu care a împărțit competiția stârnește reacții. Ce s-a întâmplat în ZIUA DESCALIFICĂRII cu fosta concurentă din Casa Iubirii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Compuși antimicrobieni găsiți în polen ar putea proteja albinele de infecții
ACTUALITATE Adrian Năstase ironizează Digi și campania postului „Fără ură”: „Am depășit perioadele de URĂ, la fel ca cei de la Digi24”
16:26
Adrian Năstase ironizează Digi și campania postului „Fără ură”: „Am depășit perioadele de URĂ, la fel ca cei de la Digi24”
EXTERNE Lockheed Martin SUPLIMENTEAZĂ producția avioanelor de vânătoare F-35. Câte AERONAVE vor intra la vânzare
16:20
Lockheed Martin SUPLIMENTEAZĂ producția avioanelor de vânătoare F-35. Câte AERONAVE vor intra la vânzare
ACTUALITATE Adrian Năstase explică de ce a fost CONDAMNAT și acuză presiuni de la Bruxelles: „Am văzut listele de la Bruxelles în care se cerea condamnarea mea”
16:17
Adrian Năstase explică de ce a fost CONDAMNAT și acuză presiuni de la Bruxelles: „Am văzut listele de la Bruxelles în care se cerea condamnarea mea”
VIDEO Guvernul Germaniei vrea MODERNIZAREA statului /Ce prevede planul și câți funcționari federali vor fi disponibilizați
16:13
Guvernul Germaniei vrea MODERNIZAREA statului /Ce prevede planul și câți funcționari federali vor fi disponibilizați
ACTUALITATE Adrian Năstase a comentat ANULAREA alegerilor prezidențiale din decembrie 2024: „Nu sunt lămurit cu ce s-a întâmplat, dar pot trăi cu asta”
16:04
Adrian Năstase a comentat ANULAREA alegerilor prezidențiale din decembrie 2024: „Nu sunt lămurit cu ce s-a întâmplat, dar pot trăi cu asta”
ACTUALITATE Adrian Năstase pune la îndoială rațiunea cumpărării a 200 de TANCURI: „Noi cumpărăm tancurile ca să avem de ce să construim drumuri”
15:53
Adrian Năstase pune la îndoială rațiunea cumpărării a 200 de TANCURI: „Noi cumpărăm tancurile ca să avem de ce să construim drumuri”