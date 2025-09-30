Prima pagină » Știri externe » Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede

Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede

30 sept. 2025, 15:32, Știri externe
Bănuindu-și badanta tinerică de

Un bărbat în vârstă de 90 de ani din Fabriano, regiunea italiană Marche, și-a făcut dreptate singur după ce a instalat camere de supraveghere în locuința sa. El a reușit să surprindă momentul în care fosta lui îngrijitoare i-a furat cardul bancar.

Cum și-a făcut dreptate un pensionar de 90 de ani din Italia

Femeia, în vârstă de 45 de ani, de origine marocană, avusese grijă în trecut de bătrân, iar folosindu-se de pretextul unor vizite ocazionale ar fi încercat să îi fure banii.

În cele din urmă carabinierii au arestat-o pentru furt calificat și utilizarea frauduloasă a unor instrumente de plată. Potrivit anchetatorilor, femeia a mers la locuința vârstnicului împreună cu o prietenă în vârstă de 36 de ani, tot de origine marocană.

În timp ce cea din urmă îl ținea de vorbă pe pensionar, fosta îngrijitoare a mers în sufragerie, iar de acolo a sustras cardul bancar din portofelul care se afla în dulap. Cu el a mers apoi la un bancomat al unei bănci din apropiere, însă nu a reușit să retragă bani.

Bărbatul deja sesizase unele retrageri suspecte în trecut și a cerut băncii să îi emită un nou card, așadar, cel furat nu mai era activ, iar PIN-ul nu mai era valid.

Femeia care îi era complice a fost și ea găsită de poliție

În timp ce pleca de la bancomat, femeia s-a trezit cu carabinierii în spatele ei și au reținut-o. Semnalul de alarmă a fost dat de actualul îngrijitor al bătrânului, un bărbat de 35 de ani originar tot din Maroc. El urmărea pe telefonul mobil imaginile transmise de camerele video care erau instalate în casă și a văzut momentul în care femeia a luat cardul bătrânului. El a alertat pe loc carabinierii care au intervenit prompt.

În timp ce patrula o reținea pe femeia de 45 de ani, o altă echipă a mers la locuința bătrânului, unde a surprins-o ieșind pe cealaltă femeie implicată. Ea a fost denunțată în stare de libertate pentru complicitate la furt, fiind însă fără cazier.

Mediafax
