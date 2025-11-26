O cunoscută companie aeriană pregătește o legătură între Asia și America de Sud. Va fi cel mai lung ZBOR direct din lume

China Eastern Airlines pregătește o legătură directă între Asia și America de Sud, care promite să devină cel mai lung zbor de acest fel operat în prezent. Aceasta reprezintă una dintre cele mai ambițioase rute aeriene din ultimii ani.

Compania aeriană asiatică a anunțat, astfel, că din 4 decembrie va începe operarea unei rute directe între Shanghai și Buenos Aires, capitala Argentinei. Cele două orașe se află în puncte aproape diametral opuse ale globului, ceea ce transformă itinerariul într-o provocare logistică rar întâlnită.

Vor exista două zboruri pe săptămână, aprobate oficial de guvernul argentinian, iar China Eastern estimează că distanța de aproximativ 20.000 de kilometri va necesita 25,5 ore pentru zborul spre Buenos Aires și 29 de ore pentru cel de întoarcere.

Deși ruta este catalogată a fi „directă”, ea va fi neîntreruptă. Aeronava Boeing 777-300ER va avea o escală tehnică în Auckland, Noua Zeelandă, unde va fi realimentată și va avea loc schimbul echipajului, potrivit Agerpres.

Dar o rută directă, chiar și cu oprire tehnică, reprezintă o alternativă mult mai scurtă pentru pasageri. Mai mult, pasagerii vor putea coborî pentru scurt timp în pauza de două ore, potrivit informațiilor publicate de revista Aero.

Zborul nu poate fi efectuat non-stop din motive tehnice, însă China Eastern precizează că această rută reprezintă un progres în conectivitatea dintre Asia și America de Sud.

Traseul apropie avionul de zona Antarcticii, iar compania susține că această poziționare poate economisi până la patru ore de zbor pe distanța totală.

„Zborul Shanghai/Pudong-Auckland-Buenos Aires este un element important în dezvoltarea unui Nou Drum al Mătăsii între Asia și America de Sud,” a transmis China Eastern în comunicatul citat de Aero.

Compania plănuiește să pună la dispoziție aproximativ 65.000 de locuri anual pe această rută, un număr ușor mai mare decât traficul total dintre China și Argentina în 2024.

În prezent, Air China menține un traseu de lungă distanță către America de Sud, cu un zbor între Beijing și São Paulo, care include o oprire pentru realimentare la Madrid, în Spania, folosind aeronave Boeing 787-9.

Noua rută China Eastern marchează însă un pas suplimentar, deoarece leagă două orașe aflate la extremități opuse ale planetei, cu un timp de zbor total ce depășește cu mult cele mai multe itinerarii comerciale actuale, mai scrie sursa citată.