Prima pagină » Actualitate » O cunoscută companie aeriană pregătește o legătură între Asia și America de Sud. Va fi cel mai lung ZBOR direct din lume

O cunoscută companie aeriană pregătește o legătură între Asia și America de Sud. Va fi cel mai lung ZBOR direct din lume

27 nov. 2025, 00:13, Actualitate
O cunoscută companie aeriană pregătește o legătură între Asia și America de Sud. Va fi cel mai lung ZBOR direct din lume
FOTO - caracter ilustrativ: Hepta

China Eastern Airlines pregătește o legătură directă între Asia și America de Sud, care promite să devină cel mai lung zbor de acest fel operat în prezent. Aceasta reprezintă una dintre cele mai ambițioase rute aeriene din ultimii ani.

Compania aeriană asiatică a anunțat, astfel, că din 4 decembrie va începe operarea unei rute directe între Shanghai și Buenos Aires, capitala Argentinei. Cele două orașe se află în puncte aproape diametral opuse ale globului, ceea ce transformă itinerariul într-o provocare logistică rar întâlnită.

Vor exista două zboruri pe săptămână, aprobate oficial de guvernul argentinian, iar China Eastern estimează că distanța de aproximativ 20.000 de kilometri va necesita 25,5 ore pentru zborul spre Buenos Aires și 29 de ore pentru cel de întoarcere.

Deși ruta este catalogată a fi „directă”, ea va fi neîntreruptă. Aeronava Boeing 777-300ER va avea o escală tehnică în Auckland, Noua Zeelandă, unde va fi realimentată și va avea loc schimbul echipajului, potrivit Agerpres.

Dar o rută directă, chiar și cu oprire tehnică, reprezintă o alternativă mult mai scurtă pentru pasageri. Mai mult, pasagerii vor putea coborî pentru scurt timp în pauza de două ore, potrivit informațiilor publicate de revista Aero.

FOTO – Caracter ilustrativ

Zborul nu poate fi efectuat non-stop din motive tehnice, însă China Eastern precizează că această rută reprezintă un progres în conectivitatea dintre Asia și America de Sud.

Traseul  apropie avionul de zona Antarcticii, iar compania susține că această poziționare poate economisi până la patru ore de zbor pe distanța totală.

„Zborul Shanghai/Pudong-Auckland-Buenos Aires este un element important în dezvoltarea unui Nou Drum al Mătăsii între Asia și America de Sud,” a transmis China Eastern în comunicatul citat de Aero.

Compania plănuiește să pună la dispoziție aproximativ 65.000 de locuri anual pe această rută, un număr ușor mai mare decât traficul total dintre China și Argentina în 2024.

În prezent, Air China menține un traseu de lungă distanță către America de Sud, cu un zbor între Beijing și São Paulo, care include o oprire pentru realimentare la Madrid, în Spania, folosind aeronave Boeing 787-9.

Noua rută China Eastern marchează însă un pas suplimentar, deoarece leagă două orașe aflate la extremități opuse ale planetei, cu un timp de zbor total ce depășește cu mult cele mai multe itinerarii comerciale actuale, mai scrie sursa citată.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Oamenii și-au pierdut orice speranță. Cei care au pus mâna pe putere nu mai fac NIMIC”
23:00
Gigi Nețoiu: „Oamenii și-au pierdut orice speranță. Cei care au pus mâna pe putere nu mai fac NIMIC”
ECONOMIE Stocurile de gaze au scăzut dramatic în UE, față de anul trecut. Care este situația României
22:57
Stocurile de gaze au scăzut dramatic în UE, față de anul trecut. Care este situația României
VIDEO Ministra Diana Buzoianu vine cu soluția pentru hainele aruncate pe câmp în zonele rurale: „Centre de colectare voluntară” și „o hartă interactivă”
22:11
Ministra Diana Buzoianu vine cu soluția pentru hainele aruncate pe câmp în zonele rurale: „Centre de colectare voluntară” și „o hartă interactivă”
POLITICĂ Diana Buzoianu respinge teoriile conspirației privind golirea lacurilor Vidraru și Paltinu: „Nu există niciun fel de pericol”
21:44
Diana Buzoianu respinge teoriile conspirației privind golirea lacurilor Vidraru și Paltinu: „Nu există niciun fel de pericol”
POLITICĂ Oana Țoiu refuză categoric tăierea salariilor pentru diplomați. Locuință de peste 20.000 de euro/lunar pentru ambasadorul Andrei Muraru în SUA
21:30
Oana Țoiu refuză categoric tăierea salariilor pentru diplomați. Locuință de peste 20.000 de euro/lunar pentru ambasadorul Andrei Muraru în SUA
POLITICĂ Sorin Grindeanu consideră că majorarea TVA-ului a fost o greșeală: „Încasările nu au fost pe măsura creșterii acestor cote”
21:08
Sorin Grindeanu consideră că majorarea TVA-ului a fost o greșeală: „Încasările nu au fost pe măsura creșterii acestor cote”
Mediafax
Horoscop 27 noiembrie 2025. Scorpionul deschide drumul transformărilor, iar restul zodiacului îl urmează
Digi24
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Cancan.ro
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical
Mediafax
Oamenii de știință dezvăluie momentul în care corpul începe să îmbătrânească mai repede
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
Cancan.ro
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui 'infarct care i-a fost fatal'
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
O vacă din Martinica este vedeta unui eveniment internațional
ULTIMA ORĂ 🚨 Dezastrul din Hong Kong ar putea amâna alegerile: 15 ore de incendiu, 44 de morți și 279 de dispăruți
00:04
🚨 Dezastrul din Hong Kong ar putea amâna alegerile: 15 ore de incendiu, 44 de morți și 279 de dispăruți
SPORT Charalambous nu se teme înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! „Atmosfera și suporterii sunt în tribune”
23:30
Charalambous nu se teme înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! „Atmosfera și suporterii sunt în tribune”
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „Am fost prin BUCUREȘTI și am găsit peste 80 de șantiere deschise. Lucrează doar 2-3 acolo”
23:30
Gigi Nețoiu: „Am fost prin BUCUREȘTI și am găsit peste 80 de șantiere deschise. Lucrează doar 2-3 acolo”
EXTERNE Satul care ascunde mistere nerezolvate și legende cu spirite. Atracția principală, macabră
23:00
Satul care ascunde mistere nerezolvate și legende cu spirite. Atracția principală, macabră
ULTIMA ORĂ Eșec la recrutarea șefilor Hidroelectrica. Gândul a dezvăluit că recrutarea capilor Hidro, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, a fost lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul
22:25
Eșec la recrutarea șefilor Hidroelectrica. Gândul a dezvăluit că recrutarea capilor Hidro, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, a fost lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul