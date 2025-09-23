Prima pagină » Social » Motivul pentru care zborurile din București sunt mai scumpe decât cele din Budapesta, Praga sau Varșovia

Motivul pentru care zborurile din București sunt mai scumpe decât cele din Budapesta, Praga sau Varșovia

23 sept. 2025, 10:00, Social
Motivul pentru care zborurile din București sunt mai scumpe decât cele din Budapesta, Praga sau Varșovia

Pentru mulți călători români, biletele de avion din București către destinații populare precum Budapesta, Praga sau Varșovia pot fi mai scumpe, chiar și în perioadele în care există oferte.

Diferența de preț nu este datorată unei cereri mai mari din partea românilor, ci mai degrabă unor factori structural-geografici care influențează oferta companiilor aeriene.

De ce costă mai mult să zbori din București

Sursa foto: Envato, Caracter ilustrativ

Sursa foto – Caracter ilustrativ: Envato

În România, aeroporturile nu beneficiază de aceeași densitate de companii care să oferte zboruri directe sau competitive spre destinații transcontinentale. În plus, Bucureștiul nu este perceput ca un hub regional, iar asta limitează opțiunile și face prețurile mai ridicate. De asemenea și lipsa unei rețele solide de conexiuni directe face ca transportatotii să aplice tarife mai mari pentru a acoperi costurile operaționale.

Jeyhun Efendi, vicepreședintele flydubai responsabil cu operațiuni și e-commerce a explicat, potrivit Ziarul Financiar că lipsa companiilor aeriene și a concurenței locale face ca prețurile să fie mai ridicate.

Budapesta, spre exemplu, are mai multe zboruri directe către China și Asia, iar Varșovia este deservită de compania națională LOT cu rute transcontinentale.

În schimb, Bucureștiul nu este considerat un hib regional pentru că nu dispune de o rețea similară de conexiuni directe, iar asta limitează oferta și crește costurile.

Să zbori de la București către destinații trans-continentale, dar nu numai, este, de multe ori, mai scump decât să zbori din Budapesta, Praga sau Varșovia. Chiar și decât SOfia sau Belgrad e mai scump Bucureștiul, spune vicepreședintele flydubai pentru sursa citată anterior.

Diferențe de sute de euro

Efendi a explicat faptul că geografia este un motiv determinat: un transportator din Praga poate deservi întreaga Europă Centrală și de Este, însă Bucureștiul nu este perceput la fel.

Situația reduce competiție între companii și justifică diferențele de preț, chiar dacă cererea nu este mai mare decât în alte capitale.

Comparație de prețuri (dus-întors)

– Budapesta – Dubai: aproximativ 1.290 lei (Emirates, direct)
– București – Londra: 650 lei (Wizz Air)
– Varșovia – Londra: 420 lei (Ryanair)
– București – New York: 3.200 lei (zbor cu escală)
– Praga – New York: 2.500 lei (direct sau cu escală scurtă)

Citește și

INTERVIU EXCLUSIV Față în față cu ministrul Justiției. Pleacă Guvernul dacă legea pensionării magistraților pică la CCR? / Despre actualizarea taxelor de timbre / Inteligența artificială intră în penitenciare
08:00
Față în față cu ministrul Justiției. Pleacă Guvernul dacă legea pensionării magistraților pică la CCR? / Despre actualizarea taxelor de timbre / Inteligența artificială intră în penitenciare
ACTUALITATE RECORD! Cât este cea mai mare pensie specială din România. Nici președintele României nu primește atâția bani
13:49
RECORD! Cât este cea mai mare pensie specială din România. Nici președintele României nu primește atâția bani
Mediafax
METEO. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM
Digi24
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Tensiuni în coaliție. Care sunt principalele teme care se vor discuta după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Anchetă și scandal la Timișoara. Doi elevi minori s-au filmat făcând sex în toaleta școlii și au vândut înregistrarea colegilor
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Zebroidul este principala atracție la Grădina Zoologică din Suceava. Cum a fost obținut exemplarul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost pârât. A recunoscut că a lucrat pentru el. Legătura cu Rusia
Evz.ro
Atentat bizar la viața lui Trump. Cum a încercat un bărbat să doboare „Marine One”
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
A murit în tăcere, dar a fost un COLOS al scenei, inspirând generații întregi prin talentul său: "Cu o tristețe imensă vă anunț că a decedat". Nimeni nu știa prin ce trecea artistul. Ce ascundea în spatele zâmbetului e SFÂȘIETOR
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un secret bine păstrat: Cine a fost, de fapt, Părintele Istoriei? Înainte de Herodot, a existat Hecataeus
ANALIZĂ Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
10:31
Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
ACTUALITATE Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
10:30
Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
POLITICĂ Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
10:20
Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
POLITICĂ Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
10:19
Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
ACTUALITATE Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid
10:17
Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid
ACTUALITATE Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant
10:11
Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant