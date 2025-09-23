Motivul pentru care zborurile din București sunt mai scumpe decât cele din Budapesta, Praga sau Varșovia

Pentru mulți călători români, biletele de avion din București către destinații populare precum Budapesta, Praga sau Varșovia pot fi mai scumpe, chiar și în perioadele în care există oferte.

Diferența de preț nu este datorată unei cereri mai mari din partea românilor, ci mai degrabă unor factori structural-geografici care influențează oferta companiilor aeriene.

De ce costă mai mult să zbori din București

În România, aeroporturile nu beneficiază de aceeași densitate de companii care să oferte zboruri directe sau competitive spre destinații transcontinentale. În plus, Bucureștiul nu este perceput ca un hub regional, iar asta limitează opțiunile și face prețurile mai ridicate. De asemenea și lipsa unei rețele solide de conexiuni directe face ca transportatotii să aplice tarife mai mari pentru a acoperi costurile operaționale.

Jeyhun Efendi, vicepreședintele flydubai responsabil cu operațiuni și e-commerce a explicat, potrivit Ziarul Financiar că lipsa companiilor aeriene și a concurenței locale face ca prețurile să fie mai ridicate.

Budapesta, spre exemplu, are mai multe zboruri directe către China și Asia, iar Varșovia este deservită de compania națională LOT cu rute transcontinentale.

În schimb, Bucureștiul nu este considerat un hib regional pentru că nu dispune de o rețea similară de conexiuni directe, iar asta limitează oferta și crește costurile.

Să zbori de la București către destinații trans-continentale, dar nu numai, este, de multe ori, mai scump decât să zbori din Budapesta, Praga sau Varșovia. Chiar și decât SOfia sau Belgrad e mai scump Bucureștiul, spune vicepreședintele flydubai pentru sursa citată anterior.

Diferențe de sute de euro

Efendi a explicat faptul că geografia este un motiv determinat: un transportator din Praga poate deservi întreaga Europă Centrală și de Este, însă Bucureștiul nu este perceput la fel.

Situația reduce competiție între companii și justifică diferențele de preț, chiar dacă cererea nu este mai mare decât în alte capitale.

Comparație de prețuri (dus-întors)

– Budapesta – Dubai: aproximativ 1.290 lei (Emirates, direct)

– București – Londra: 650 lei (Wizz Air)

– Varșovia – Londra: 420 lei (Ryanair)

– București – New York: 3.200 lei (zbor cu escală)

– Praga – New York: 2.500 lei (direct sau cu escală scurtă)