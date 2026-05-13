Drona, care a survolat teritoriul Republicii Moldova de la nord la sud, a dispărut de pe radar în apropiere de România

Spațiul aerian a fost închis, miercuri, în zona de nord a Republicii Moldova, după ce o dronă a fost detectată deasupra mai multor localități.

UPDATE:

Potrivit Ministerului Apărării din Republica Moldova, la ora 16.55, drona a reapărut pe radare în zona localității Colibași, raionul Cahul, iar la 16.58 – a traversat raionul Cahul, ulterior dispărând de pe radar în zona Giurgiulești.

La ora 16.59, spațiul aerian în zonele de nord și centru a fost redeschis.

Știrea inițială:

Ministerul Apărării din Republica Moldova a anunțat că miercuri, la ora 16.00, o dronă a survolat frontiera din direcția Moghiliov Podolsk, Vinița spre satul Sauca, raionul Ocnița. Spațiul aerian în zona de nord a fost temporar închis.

La ora 16.05, drona a fost văzută de localnici deasupra orașului Bălți, aceasta deplasându-se pe traiectoria de zbor în direcția raionului Ungheni.

Ulterior, la ora 16:19, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în localitatea Lăpușna, raionul Hîncești, iar la 16:23 – în aproprierea localității Cărpineni, raionul Hîncești, menținând direcția către zona de sud a țării.