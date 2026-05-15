Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Călin Georgescu: „În urma Summitului Trump-Xi deja sunt stabiliți termenii păcii, iar aceștia vor fi puși foarte curând în aplicare în Ucraina”

Călin Georgescu: „În urma Summitului Trump-Xi deja sunt stabiliți termenii păcii, iar aceștia vor fi puși foarte curând în aplicare în Ucraina”

Andrei Rosz
Călin Georgescu: „În urma Summitului Trump-Xi deja sunt stabiliți termenii păcii, iar aceștia vor fi puși foarte curând în aplicare în Ucraina”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Georgescu, fost candidat la Președinție, a discutat despre cum Trump și Xi au discutat deja termenii păcii din Ucraina și se vor pune în curând în aplicare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Călin Georgescu: „Vă spun așa, că mai ales în urma summit-ului care are loc astăzi între președintele Donald Trump și președintele Xi Jinping al Chinei, deja sunt stabiliți termenii de pace. În strânsă colaborare, evident, cu președintele Putin între Trump și Xi, acești termeni vor fi puși foarte curând în aplicare în Ucraina. Vorbesc de Ucraina. S-au stabilit deja termenii într-o colaborare foarte strictă cu președintele Putin și vor fi puși în aplicare.”

Într-un interviu la Marius Tucă Show, Călin Georgescu a vorbit despre cum Trump și Xi au discutat deja termenii păcii din Ucraina și se vor pune în curând în aplicare. Acesta a început prin a spune că administrația Trump – Vance a schimbat lumea. Politicianul susține că lumea nu mai e unipolară, ci tripolară. Țările care au puterea, explică acesta, sunt SUA, China și Rusia. În contextul întâlnirilor din China dintre Trump și Xi, Georgescu susține că s-au stabilit deja termenii de pace din Ucraina. Acesta afirmă că pacea din Ucraina a fost discutată în strânsă legătură și cu președintele Putin. Politicianul afirmă și că acești termeni ai păcii se vor pune în curând în aplicare.

„Eu spun de faptul că administrația Trump – Vance a schimbat covârșitor toată situația. Și mai mult de atât, aici voiam să ajung, vorbim de multipolaritate existentă. Astăzi lumea nu mai este unipolară, așa cum a fost până la administrația Trump – Vance. Este multipolară, de fapt, tripolară. Vorbim de America, de China și de Rusia. Prin urmare, cel puțin pentru faza asta, că tot a spus, apropo de pozițiile pe care le-a luat Trump, și toate s-au adeverit… Și ce am văzut și ieri… Vă spun așa, că mai ales în urma summit-ului care are loc astăzi între președintele Donald Trump și președintele Xi Jinping al Chinei, deja sunt stabiliți termenii de pace. În strânsă colaborare, evident, cu președintele Putin între Trump și Xi, acești termeni vor fi puși foarte curând în aplicare în Ucraina. Vorbesc de Ucraina. S-au stabilit deja termenii într-o colaborare foarte strictă cu președintele Putin și vor fi puși în aplicare.”, a explicat politicianul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Călin Georgescu: „Noi nu am avut un premier în adevăratul sens al cuvântului, ci un administrator al unui stat capturat”
09:30
Călin Georgescu: „Noi nu am avut un premier în adevăratul sens al cuvântului, ci un administrator al unui stat capturat”
ACTUALITATE Călin Georgescu: „Am trecut printr-o fraudă morală care a otrăvit societatea românească”
09:00
Călin Georgescu: „Am trecut printr-o fraudă morală care a otrăvit societatea românească”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan va trimite liderii partidelor acasă și îi așteaptă înapoi după ce se vor împăca. Putem să stăm în situația actuală până la alegeri”
08:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan va trimite liderii partidelor acasă și îi așteaptă înapoi după ce se vor împăca. Putem să stăm în situația actuală până la alegeri”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „PNL a votat în Biroul Permanent că nu va mai face în veci o coaliție cu PSD. Nu au votat că vor trece în opoziție”
08:00
Ion Cristoiu: „PNL a votat în Biroul Permanent că nu va mai face în veci o coaliție cu PSD. Nu au votat că vor trece în opoziție”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu rezolvă nicio problemă. Rămâne cu videoteca de gafe”
07:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu rezolvă nicio problemă. Rămâne cu videoteca de gafe”
ACTUALITATE Valentin Stan: Nu ai cum să ai „contract blindat” fiind angajat al statului și să ți se permită să distrugi întreaga economie a țării
06:30
Valentin Stan: Nu ai cum să ai „contract blindat” fiind angajat al statului și să ți se permită să distrugi întreaga economie a țării
Mediafax
Cea mai terapeutică ieșire solo pe care o poți face singură! A explodat pe TikTok și cucerește România
Digi24
Femeia din Sibiu, acuzată că și-a ucis mama pentru avere, s-a sinucis în arest
Cancan.ro
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Vechi lansator de rachete neghidate românesc LAROM, prezentat la BSDA 2026 într-o versiune modernizată cu rachete de precizie: „Costă o fracțiune din unul nou”
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este „Gura Adevărului”?
VIDEO Fiul lui Nicușor Dan, ”interviu” în exclusivitate pentru Gândul. Antim a dezvăluit ce i-a plăcut cel mai mult la expoziția ”Black Sea Defense, Aerospace and Security” unde a venit cu tatăl său
11:48
Fiul lui Nicușor Dan, ”interviu” în exclusivitate pentru Gândul. Antim a dezvăluit ce i-a plăcut cel mai mult la expoziția ”Black Sea Defense, Aerospace and Security” unde a venit cu tatăl său
EXCLUSIV Piperea, atac dur la adresa lui Bolojan: „A dat toate dovezile din lume de rea intenție și incompetență!”
11:43
Piperea, atac dur la adresa lui Bolojan: „A dat toate dovezile din lume de rea intenție și incompetență!”
FLASH NEWS Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
11:39
Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
RĂZBOI Atac masiv cu drone asupra Moscovei și Crimeei. Incendiu uriaș la rafinăria din Riazan, una dintre instalațiile energetice cheie ale Rusiei
11:12
Atac masiv cu drone asupra Moscovei și Crimeei. Incendiu uriaș la rafinăria din Riazan, una dintre instalațiile energetice cheie ale Rusiei
VACANȚĂ Cuplurile pot plăti taxe uriașe în aeroport din cauza unei greșeli frecvente. Despre ce este vorba
10:57
Cuplurile pot plăti taxe uriașe în aeroport din cauza unei greșeli frecvente. Despre ce este vorba
REACȚIE Lia Olguța Vasilescu, critici la adresa lui Bolojan pentru că nu a făcut ”regionalizarea” României: ”Asta nu este reformă administrativă”
10:55
Lia Olguța Vasilescu, critici la adresa lui Bolojan pentru că nu a făcut ”regionalizarea” României: ”Asta nu este reformă administrativă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe