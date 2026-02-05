Prima pagină » Actualitate » O familie de urși i-a luat prin surprindere pe schiorii din Poiana Brașov. Cei trei frați blănoși s-au jucat nestingheriți pe pârtie și au alunecat pe zăpadă

O familie de urși i-a luat prin surprindere pe schiorii din Poiana Brașov. Cei trei frați blănoși s-au jucat nestingheriți pe pârtie și au alunecat pe zăpadă

05 feb. 2026, 11:10, Actualitate

O familie de urși i-a uimit pe schiorii aflați, joi, 5 februarie, în Poiana Brașov. Cei trei frați blănoși s-au jucat pe pârtie și au alunecat pe zăpadă, nestingheriți de prezența curioșilor adunați ca la … urs.

Vezi galeria foto
5 poze

Turiștii și-au scos rapid telefoanele pentru a imortaliza momentele inedite, aparent fără să conștientizeze pericolul.

„Hai să le fac o filmare”, se aude unul dintre schiori, iar mai mulți copii, aflați printre turiștii luați prin surprindere, exclamă încântați: „Urșii, urșii”.

Din fericire pentru toți cei aflați pe pârtie, nu și-a făcut apariția și ursoaica, mama celor trei pui.

Sursa: Facebook / Poiana Brașov

Recomandarea video

Citește și

Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA
13:35
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA
TRANSPORT Contract de peste 500 de milioane de lei pentru calea ferată din Portul Constanța. Cine va face lucrările și ce se modernizează
13:29
Contract de peste 500 de milioane de lei pentru calea ferată din Portul Constanța. Cine va face lucrările și ce se modernizează
INEDIT USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac
13:14
USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac
FLASH NEWS Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
12:59
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
VIDEO Ion Cristoiu: Scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului
12:04
Ion Cristoiu: Scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului
METEO Cod galben de vreme rea, în mai multe județe. Unde sunt prognozate intensificări ale vântului, ploi importante cantitativ și ninsori viscolite
11:52
Cod galben de vreme rea, în mai multe județe. Unde sunt prognozate intensificări ale vântului, ploi importante cantitativ și ninsori viscolite
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Un pensionar a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: confuzia care i-a adus probleme
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Cancan.ro
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Teste cu noul Duster pe GPL în off-road. Îl bate pe fratele său, Bigster? VIDEO
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Modul revoltător prin care o companie își antrenează Inteligența Artificială
FLASH NEWS Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului
13:23
Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului
FLASH NEWS Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump
13:11
Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul loc
12:52
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul loc
FLASH NEWS UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război
12:51
UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război
EXCLUSIV Cîțu: Lucrurile merg mai rău ca în pandemie/De ce a eșuat experimentul TVA 21%/Singurul lucru de bun simț este să spui: am greșit
12:44
Cîțu: Lucrurile merg mai rău ca în pandemie/De ce a eșuat experimentul TVA 21%/Singurul lucru de bun simț este să spui: am greșit
SPORT Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026: unde se vede la TV marele eveniment
12:41
Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026: unde se vede la TV marele eveniment

Cele mai noi

Trimite acest link pe