O familie de urși i-a uimit pe schiorii aflați, joi, 5 februarie, în Poiana Brașov. Cei trei frați blănoși s-au jucat pe pârtie și au alunecat pe zăpadă, nestingheriți de prezența curioșilor adunați ca la … urs.

Turiștii și-au scos rapid telefoanele pentru a imortaliza momentele inedite, aparent fără să conștientizeze pericolul.

„Hai să le fac o filmare”, se aude unul dintre schiori, iar mai mulți copii, aflați printre turiștii luați prin surprindere, exclamă încântați: „Urșii, urșii”.

Din fericire pentru toți cei aflați pe pârtie, nu și-a făcut apariția și ursoaica, mama celor trei pui.

Sursa: Facebook / Poiana Brașov