Sindicaliştii de la guvern îl avertizează pe Ilie Bolojan că reforma lui e pe contrasens cu Constituţia: „Nu vom sta cu mâinile în sân”

Liderul sindical al angajaţilor din aparatul de lucru al Guvernului României, Noni Iordache, avertizează asupra manierei în care premierul Ilie Bolojan înţelege să facă reforma administraţiei publice.

„Reforma lui Bolojan se face prin forțarea Constituției și prin guvernare de tip «solo»”, este transmis printr-un comunicat.

„Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) ia act de declarația premierului Ilie-Gavril Bolojan potrivit căreia pachetul de reformă a administrației a intrat în circuitul de avizare și ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare, prin angajarea răspunderii Guvernului, la recomandarea Ministerului Justiției. În traducere instituțională, premierul ne-a anunțat că urmează să schimbe masiv regimul funcției publice, raporturile de muncă din sectorul public și arhitectura administrației. Această schimbare se va face printr-o procedură de tip «Eu trec prin Parlament fără Parlament.», adică cu dezbatere minimală, cu consultare de vitrină, transformând administrația publică într-un poligon pentru experimente de autoritate personală”, se arată în comunicat.

„Transferă Executivului capacitatea de a decide, discreționar, cine intră sub interdicție și cine scapă” este unul dintre pericolele asupra căruia mai avertizează sindicaliştii cu privire la reforma pe care premierul intenţionează să o facă prin asumare.

„Proiectul privind măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice (i) amestecă dispoziții temporare cu soluții permanente, (ii) suspendă norme esențiale, (iii) introduce excepții largi și (iv) creează puteri discreționare fără criterii și garanții, sub paravanul urgenței. Această lipsă de claritate normativă lovește direct în exigențele de calitate a legii – claritate, previzibilitate, coerență –, care decurg din art. 1 alin. (5) din Constituție. În plus, mecanismul excepțiilor aprobate prin memorandum guvernamental transferă Executivului capacitatea de a decide, discreționar, cine intră sub interdicție și cine scapă, printr-un instrument administrativ și politic, fără regimul de publicitate, transparență și control al legii.”

Măsurile premierului intră pe contrasens şi cu prevederile articolului 138 din Constituţie, mai spun sindicaliştii.

„Mai mult, proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (i) instituie o restrângere de facto a drepturilor legate de muncă și de protecția socială a muncii, fără calibrări și garanții apte să satisfacă art. 41 și art. 53 din Constituție, (ii) creează premisele unui tratament diferențiat nejustificat, cu potențiale efecte contrare art. 16 din Constituție, (iii) reduce rolul dialogului social la o consultare formală, în contradicție cu art. 9 din Constituție și (iv) introduce repere bugetare imprecise, susceptibile să afecteze exigențele de coerență și transparență ale procesului bugetar, cu incidență asupra art. 138 din Constituție.”

Reforma administrativă a lui Ilie-Gavril Bolojan se face prin improvizație legislativă și prin ignorarea rolului constituțional al Parlamentului, pe care îl transformă, oricând are poftă, într-o anexă a Guvernului, mai spune liderul de sindicat Noni Iordache, care îi cere premierului „să abandoneze definitiv ideea de a guverna ca și cum ar fi singur în stat și de a aborda o guvernare «mai justă»”.

„Când în jurul numelui premierului se rostogolesc suspiciuni publice de trafic de influență și intermediere, am fi așteptat explicații și măsuri de igienă instituțională.. În schimb, asistăm la o accelerare forțată a unei reforme, într-un moment în care opinia publică cere clarificări. Ca să fie limpede: nu vom sta cu mâinile în sân. Dacă Guvernul insistă să forțeze reforma după bunul plac al premierului, vom utiliza toate instrumentele legale și instituționale pentru a opri acest derapaj, pentru că, într-un stat de drept, Constituția nu este un document consultativ, nu se avizează, nu se scurtează și nu se ocolește prin asumare, domnule prim-ministru și domnule ministru al justiției!”, spune Noni-Emil Iordache, președintele SAALG

În consecinţă, solicitările angajaţilor de la guvern sunt următoarele: oprirea asumării răspunderii pe un pachet care afectează drepturile și cariera lucrătorilor din administrația publică și funcționarea instituțiilor publice; separarea strictă a dispozițiilor temporare de cele permanente și eliminarea ușilor laterale de excepție prin memorandum; reguli clare, criterii verificabile, garanții împotriva arbitrariului și consultare efectivă; să înceapă reforma prin clarificarea publică și închiderea oricărui mecanism de intermediere și trafic de influență invocat în spațiul public în legătură cu accesul la premier.

SINDICATUL ANGAJAȚILOR DIN APARATUL DE LUCRU AL GUVERNULUI

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Guvernul Bolojan, acuzat că pedepsește angajații care ies la proteste. Sindicatele cer INTERVENȚIA Comisiei Europene printr-o scrisoare deschisă

Sute de mii de angajați de la stat ar urma să primească salarii majorate și cu 30%. De când se aplică măsura?