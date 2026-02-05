Guvernul vrea să introducă o serie de beneficii pentru microîntreprinderi. Modificările fac parte din proiectul de lege pentru relansarea economică

Regimul microîntreprinderilor va fi modificat pentru a introduce o serie de facilități, prevede un proiect de lege pregătit de Guvern, conform Profit.ro. Modificările fac parte din proiectul de lege pentru relansare economică, pregătit acum de către Guvern, dar care se bazează pe un program economic lansat de PSD încă din toamna anului trecut.
Printre modificările pregătite de Executiv se numărăr schimbări la condițiile de încadrare la regimul mircoîntreprinderilor, la condiția de a avea un angajat, unde termenul de îndeplinire a condiției crește de la 30 la 90 de zile pentru firmele noi, precum și la calculul veniturilor pentru încadrarea la regimul micro, revenirea la regimul de microîntreprindere dacă sunt îndeplinite condițiile. Proiectul se află în lucru în acest moment, motiv pentru care ar putea suferi modificări. De asemenea, proiectul ar putea fi pus în transparență în cursul acestei zile.
