Guvernul vrea să introducă o serie de beneficii pentru microîntreprinderi. Modificările fac parte din proiectul de lege pentru relansarea economică

Regimul microîntreprinderilor va fi modificat pentru a introduce o serie de facilități, prevede un proiect de lege pregătit de Guvern, conform Profit.ro. Modificările fac parte din proiectul de lege pentru relansare economică, pregătit acum de către Guvern, dar care se bazează pe un program economic lansat de PSD încă din toamna anului trecut.

Printre modificările pregătite de Executiv se numărăr schimbări la condițiile de încadrare la regimul mircoîntreprinderilor, la condiția de a avea un angajat, unde termenul de îndeplinire a condiției crește de la 30 la 90 de zile pentru firmele noi, precum și la calculul veniturilor pentru încadrarea la regimul micro, revenirea la regimul de microîntreprindere dacă sunt îndeplinite condițiile. Proiectul se află în lucru în acest moment, motiv pentru care ar putea suferi modificări. De asemenea, proiectul ar putea fi pus în transparență în cursul acestei zile.

Modificări la microîntreprinderi – sunt vizate inclusiv condiția de a avea un angajat, unde termenul crește la 90 de zile, calculul veniturilor, dar și revenirea la regimul de microîntreprindere

La ce modificări noi se așteaptă microîntreprinderile

Majorarea termenului de angajare inițială a unui salariat: de la 30 la 90 de zile pentru microîntreprinderile nou-înființate, iar ulterior, dacă singurul contract de muncă încetează, să fie tot perioada de 30 de zile pentru a angaja o noua persoană.

Modul de calcul al bazei impozabile: Plafonul de 100.000 de euro aplicabil microîntreprinderilor să fie constituit din cifra de afaceri a societății, așa cum este definită în reglementările contabile. Baza impozabilă să aibă aceeași componență ca în prezent

Posibilitatea revenirii la regimul de microîntreprindere: cu începutul unui an calendaristic, daca se (re)indeplinesc conditiile ulterior, chiar dacă entitatea a mai aplicat acest regim si în anii precedenți și a fost nevoită să treacă apoi la impozit pe profit.

Posibilitatea suspendării multiple a unui CIM din motiv de concediu medical pe parcursul anului, fără depășirea cumulată a 30 de zile, astfel încât entitatea să își mențină regimul de microîntreprindere.

RECOMANDAREA AUTORULUI: