Femeia care a amenințat-o pe Mădălina Ghenea și-a primit pedeapsa. Cum a reacționat vedeta

Tribunalul din Milano a condamnat o femeie de 45 de ani la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru hărțuirea Mădălinei Ghenea.

Aceasta a amenințat-o pe Mădălina Ghenea, actriță și model român în vârstă de 38 de ani, cu mesaje amenințătoare și jignitoare pe rețelele de socializare.

Procurorurl de caz ceruse o pedeapsă cu 2 ani de închisoare pentru cea care a amenințat-o pe Mădălina Ghenea.

Ghenea îl reclamase pe hărțuitor, care a rămas neidentificat însă ani de zile, pentru o serie de mesaje jignitoare, insulte continue, publicate și trimise prietenilor, colegilor și rudelor, scrie Il Giorno.

Totodată, judecătorii au condamnat-o pe femeia acuzată de hărțuire să urmeze reabilitare într-un centru de specialitate.

Sentința a condamnată, deocamdată, pe acuzată și la plata imediată a două daune provizorii de 40.000 de euro, respectiv 10.000 de euro, victimei și mamei sale.

Judecătorul a dispus ca daunele să fie soluționate pe cale civilă. Mădălina Ghenea ceruse 5 milioane de euro daune pentru ea și 200.000 de euro daune pentru mama sa.

După aflarea sentinței Mădălina Ghenea a spus că „este aici„ pentru toate femeile „victime ale urii”.

