Prima pagină » Magazin » Femeia care a amenințat-o pe Mădălina Ghenea și-a primit pedeapsa. Cum a reacționat vedeta

Femeia care a amenințat-o pe Mădălina Ghenea și-a primit pedeapsa. Cum a reacționat vedeta

05 feb. 2026, 11:41, Magazin
Femeia care a amenințat-o pe Mădălina Ghenea și-a primit pedeapsa. Cum a reacționat vedeta
Galerie Foto 14

Tribunalul din Milano a condamnat o femeie de 45 de ani la un an și șase luni de închisoare cu suspendare pentru hărțuirea Mădălinei Ghenea.

Aceasta a amenințat-o pe Mădălina Ghenea, actriță și model român în vârstă de 38 de ani, cu mesaje amenințătoare și jignitoare pe rețelele de socializare.

Procurorurl de caz ceruse o pedeapsă cu 2 ani de închisoare pentru cea care a amenințat-o pe Mădălina Ghenea.

Ghenea îl reclamase pe hărțuitor, care a rămas neidentificat însă ani de zile, pentru o serie de mesaje jignitoare, insulte continue, publicate și trimise prietenilor, colegilor și rudelor, scrie Il Giorno.

Totodată, judecătorii au condamnat-o pe femeia acuzată de hărțuire să urmeze reabilitare într-un centru de specialitate.

Sentința a condamnată, deocamdată, pe acuzată și la plata imediată a două daune provizorii de 40.000 de euro, respectiv 10.000 de euro, victimei și mamei sale.

Judecătorul a dispus ca daunele să fie soluționate pe cale civilă. Mădălina Ghenea ceruse 5 milioane de euro daune pentru ea și 200.000 de euro daune pentru mama sa.

După aflarea sentinței Mădălina Ghenea a spus că „este aici„ pentru toate femeile „victime ale urii”.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Antena 1, acuzată că a „regizat” Power Couple. Detaliul observat în timpul eliminării de azi-noapte: „Dani Oțil ajută familia Zmărăndescu”
08:36
Antena 1, acuzată că a „regizat” Power Couple. Detaliul observat în timpul eliminării de azi-noapte: „Dani Oțil ajută familia Zmărăndescu”
VIDEO Copacii care „explodează”, fenomenul care face ravagii peste Ocean. Cum explică oamenii de știință misteriosul proces natural
12:57, 27 Jan 2026
Copacii care „explodează”, fenomenul care face ravagii peste Ocean. Cum explică oamenii de știință misteriosul proces natural
SHOWBIZ Cât a plătit Vlăduța Lupău pentru a avea o stea pe Walk of Fame de la Hollywood
17:38, 24 Jan 2026
Cât a plătit Vlăduța Lupău pentru a avea o stea pe Walk of Fame de la Hollywood
LIFESTYLE Valentino, ultimul împărat al modei. Secretul din spatele succesului: “moștenirea unei frumuseți fără egal”
15:47, 24 Jan 2026
Valentino, ultimul împărat al modei. Secretul din spatele succesului: “moștenirea unei frumuseți fără egal”
SHOWBIZ Vila în care a murit Gene Hackman este scoasă la vânzare chiar de copiii marelui actor. Ce preț are proprietatea din Santa Fe, New Mexico
23:24, 21 Jan 2026
Vila în care a murit Gene Hackman este scoasă la vânzare chiar de copiii marelui actor. Ce preț are proprietatea din Santa Fe, New Mexico
INEDIT Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
15:45, 20 Jan 2026
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Un pensionar a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: confuzia care i-a adus probleme
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Cancan.ro
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Teste cu noul Duster pe GPL în off-road. Îl bate pe fratele său, Bigster? VIDEO
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Modul revoltător prin care o companie își antrenează Inteligența Artificială
FLASH NEWS Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului
13:23
Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului
INEDIT USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac
13:14
USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac
FLASH NEWS Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump
13:11
Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump
FLASH NEWS Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
12:59
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul loc
12:52
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul loc
FLASH NEWS UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război
12:51
UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război

Cele mai noi

Trimite acest link pe