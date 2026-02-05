Dan Dungaciu: „În America n-a existat niciodată dictatură și tiranie. Din Europa «sofisticată» au apărut aproape toate ideologiile totalitare”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a explicat diferența fundamentală dintre felul în care americanii și europenii înțeleg libertatea, statul și rolul puterii. Discuția a ajuns la riscurile autoritarismului și la lecțiile istoriei europene. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Pentru americani, libertatea înseamnă inclusiv dreptul de a greși

Profesorul explică faptul că mentalitatea americană pornește de la ideea că niciun guvern nu este suficient de virtuos sau inteligent pentru a decide în locul oamenilor ce este bine pentru ei. Adevărul se construiește prin dezbatere și vot, nu prin impunere.

„Europa n-a fost niciodată America și America n-a fost niciodată Europa din punctul ăsta de vedere. Pentru că ideea de libertate la americani este totală. Chiar ai libertatea să greșești, că și prețul libertății este păcatul, nu? Nimeni nu poate să spună ce trebuie să faci, pentru că niciun guvern nu este suficient de virtuos și de inteligent decât să știe pentru toți ce trebuie să facă. Adevărurile le găsim noi, în grup, discutând, și dacă nu le înțelegem, votăm. Îl votăm pe acela care are adevărul majoritar și acela îl implementează. De aceea, libertatea fiecăruia trebuie prezervată.”, spune Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu: „Noi, sofisticații de europeni, am avut dictatură, am avut tiranie, am avut abolirea democrației”

Dungaciu arată contrastul dintre istoria politică a Americii și cea a Europei. El spune că europenii au mers pe ideea că intelectualii și elitele știu mai bine ce trebuie făcut, iar acest mod de gândire a dus, în timp, la regimuri totalitare. America nu a cunoscut niciodată dictatura, în timp ce Europa a trecut prin comunism, fascism, nazism și Holocaust.