Nike intră în vizorul unei anchete federale în SUA după ce a fost acuzată de prejudecăți împotriva lucrătorilor albi

05 feb. 2026, 12:14, Știri externe
Compania Nike este în prezent subiectul unei anchete federale demarate de Comisia pentru Egalitatea Șanselor de Angajare din SUA, care investighează acuzații de discriminare sistemică împotriva lucrătorilor albi. Ancheta, făcută publică pe 4 februarie, examinează dacă politicile de Diversitate, Echitate și Incluziune (DEI) ale companiei au dus la un tratament disparat în deciziile de angajare, promovare și concediere, scrie The New York Times.

Autoritățile din SUA investighează dacă Nike a respectat politicile de Diversitate, Echitate și Incluziune

Comisia pentru Egalitatea Șanselor de Angajare (EEOC) a depus o acțiune în instanță pentru a forța Nike să furnizeze documente și date solicitate prin citație, după ce agenția a susținut că gigantul sportiv nu a cooperat pe deplin cu investigația începută în mai 2024. Comisia vrea să verifice dacă obiectivele Nike pentru anul 2025, care vizau creșterea reprezentării rasiale la 35% din forța de muncă corporativă și 30% la nivel de directori, au funcționat ca niște cote ilegale.

„EEOC solicită informații direct relevante pentru acuzațiile conform cărora Nike a supus angajaților, candidaților și participanților la programele de formare albi unui tratament inegal bazat pe rasă în diverse decizii de angajare, inclusiv concedieri, programe de internship și mentorat, dezvoltare a leadershipului și alte programe de dezvoltare a carierei”, a declarat comisia în moțiunea sa depusă miercuri.

EEOC afirmă că lucrătorii albi ai companiei Nike au fost discriminați

Prezenta anchetă vizează deciziile privind angajarea, promovarea, retrogradarea și selecția pentru concedieri, precum și accesul la programe de mentorat și dezvoltare a carierei care ar fi putut fi restricționate pe baze rasiale. EEOC a solicitat înregistrări care merg până în anul 2018, inclusiv date despre modul în care informațiile privind rasa și etnia au influențat remunerarea directorilor.

Acțiunea este considerată una dintre primele măsuri majore ale Comisia pentru Egalitatea Șanselor de sub administrația președintelui Donald Trump, care a criticat inițiativele „Diversitate, Echitate, Incluziune”, pe care le-a numit „discriminare inversă”. Această investigație a fost impulsionată și de o plângere depusă în 2024 de America First Legal, un grup juridic conservator condus de Stephen Miller, fost consilier la Casa Albă.

Cum se apără Nike

Nike a respins acuzațiile de nerespectare a legii și a descris escaladarea investigației drept „surprinzătoare și neobișnuită”. Compania afirmă că respect toate legile care interzic discriminarea, iar politicile sale DEI sunt consistente cu aceste obligații. Un purtător de cuvânt al Nike a declarat că firma a furnizat deja „mii de pagini de informații” și răspunsuri scrise în cadrul anchetei.

„Aceasta pare o escaladare surprinzătoare și neobișnuită”, a declarat Nike. „Am avut o participare extinsă și de bună-credință la o anchetă EEOC privind practicile, programele și deciziile noastre de personal și am depus eforturi continue pentru a oferi informații și a interacționa constructiv cu agenția.”

Cea mai mare companie de îmbrăcăminte sportivă din lume încearcă să se redreseze după ce greșelile strategice din ultimii ani au lăsat-o într-o lungă perioadă de stagnare a vânzărilor. Investigația vine într-un moment dificil pentru Nike, care a raportat o scădere a profitului net cu 32% față de anul precedent și a anunțat recent concedierea a peste 700 de angajați, în principal la centrele de distribuție.

