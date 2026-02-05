Ion Cristoiu: Scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu spune, în pastila sa video de joi, 5 februarie, că „scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului”.

„Invitat ieri, miercuri, 04.02.2026, de Ionuț Cristache la emisiunea sa de pe site-ul Gândul, am comentat efectele în România și pe plan internațional ale difuzării raportului Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților a SUA. Este vorba despre un raport care arată, pe baza unor dovezi zdrobitoare, că anularea alegerilor din 2024 a fost un act incorect și nejustificat, neexistând nicio influență rusă.

Am spus atunci că principala preocupare a establishmentului — iar în raport se arată explicit că Nicușor Dan este candidatul acestuia — este diminuarea impactului raportului în România. Nicușor Dan este candidatul elitei, al camarilei, al „gâștii”, al stabilimentului, al ordinii constituite. În consecință, establishmentul va depune eforturi uriașe pentru a micșora efectele acestui raport asupra opiniei publice românești.

Am explicat că această reducere a impactului nu se va face printr-o confruntare directă sau printr-o explozie mediatică, ci printr-o diversiune: o „pălălaie” menită să scoată raportul din atenția publică, astfel încât presa de partid și de stat să se ocupe exclusiv de un alt eveniment.

Iată că acest lucru s-a și întâmplat, chiar în dimineața următoare. DNA, prin doamna Laura Codruța Kövesi (sic – dacă e alt nume, poate fi corectat), sau mai precis prin conducerea actuală, disperată să rămână la conducere și după luna martie, a descins la primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Acasă. „Mare afacere de corupție”.

În dimineața aceasta, dacă vă uitați la titlurile din presă și de la televiziuni, toate sunt dedicate acestei pălălăi. Nu întâmplător a fost ales Robert Negoiță: este o vedetă a scenei politice, un lider important al PSD. Iar acuzația este una relativ banală — asfaltarea unui drum pentru fratele său —, dar se încadrează perfect în narativul luptei anticorupție.

Toate ingredientele sunt prezente pentru ca presa „de butoane” să reacționeze, să-și facă datoria, iar ceilalți jurnaliști să fie obligați să comenteze subiectul. Exact ceea ce am spus, inclusiv la emisiunea realizată de Delia Vrânceanu la Realitatea Plus.

Am observat însă că, între timp, până și Realitatea Plus a încetat să se mai ocupe de raport, care pur și simplu a dispărut din peisajul mediatic. Am văzut o strădanie evidentă de micșorare a impactului și în reacția lui Nicușor Dan, urmată, papagalicește, de Ilie Bolojan, care au susținut că raportul vizează Uniunea Europeană, nu România, și că, desigur, CCR este „în regulă”.

Ulterior, a intrat în scenă presa de partid și de stat, având drept avangardă Antena 3, alături de Dan Voiculescu, care a minimalizat raportul, afirmând că nu este vorba decât despre o comisie sau un comitet lipsit de importanță.

Foarte semnificativ este faptul că s-a evitat cu grijă punerea „paielor pe foc”. Alți lideri politici sau personalități nu au fost lăsați să inflameze subiectul. Strategia a fost clară: raportul să dispară complet, să nu fie comentat nici în bine, nici în rău, să nu existe reacții.

Și a dispărut.

Robert Negoiță și „dosarul” său au salvat, încă o dată, establishmentul.”, a declarat Ion Cristoiu în Pastila zilnică.