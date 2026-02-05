Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului

Ion Cristoiu: Scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului

05 feb. 2026, 12:04, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu, scriitor și publicist

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu spune, în pastila sa video de joi, 5 februarie, că „scandalul Robert Negoiță a fost provocat de Sistem pentru a acoperi Scandalul Raportului”.

„Invitat ieri, miercuri, 04.02.2026, de Ionuț Cristache la emisiunea sa de pe site-ul Gândul, am comentat efectele în România și pe plan internațional ale difuzării raportului Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților a SUA. Este vorba despre un raport care arată, pe baza unor dovezi zdrobitoare, că anularea alegerilor din 2024 a fost un act incorect și nejustificat, neexistând nicio influență rusă.

Am spus atunci că principala preocupare a establishmentului — iar în raport se arată explicit că Nicușor Dan este candidatul acestuia — este diminuarea impactului raportului în România. Nicușor Dan este candidatul elitei, al camarilei, al „gâștii”, al stabilimentului, al ordinii constituite. În consecință, establishmentul va depune eforturi uriașe pentru a micșora efectele acestui raport asupra opiniei publice românești.

Am explicat că această reducere a impactului nu se va face printr-o confruntare directă sau printr-o explozie mediatică, ci printr-o diversiune: o „pălălaie” menită să scoată raportul din atenția publică, astfel încât presa de partid și de stat să se ocupe exclusiv de un alt eveniment.

Iată că acest lucru s-a și întâmplat, chiar în dimineața următoare. DNA, prin doamna Laura Codruța Kövesi (sic – dacă e alt nume, poate fi corectat), sau mai precis prin conducerea actuală, disperată să rămână la conducere și după luna martie, a descins la primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Acasă. „Mare afacere de corupție”.

În dimineața aceasta, dacă vă uitați la titlurile din presă și de la televiziuni, toate sunt dedicate acestei pălălăi. Nu întâmplător a fost ales Robert Negoiță: este o vedetă a scenei politice, un lider important al PSD. Iar acuzația este una relativ banală — asfaltarea unui drum pentru fratele său —, dar se încadrează perfect în narativul luptei anticorupție.

Toate ingredientele sunt prezente pentru ca presa „de butoane” să reacționeze, să-și facă datoria, iar ceilalți jurnaliști să fie obligați să comenteze subiectul. Exact ceea ce am spus, inclusiv la emisiunea realizată de Delia Vrânceanu la Realitatea Plus.

Am observat însă că, între timp, până și Realitatea Plus a încetat să se mai ocupe de raport, care pur și simplu a dispărut din peisajul mediatic. Am văzut o strădanie evidentă de micșorare a impactului și în reacția lui Nicușor Dan, urmată, papagalicește, de Ilie Bolojan, care au susținut că raportul vizează Uniunea Europeană, nu România, și că, desigur, CCR este „în regulă”.

Ulterior, a intrat în scenă presa de partid și de stat, având drept avangardă Antena 3, alături de Dan Voiculescu, care a minimalizat raportul, afirmând că nu este vorba decât despre o comisie sau un comitet lipsit de importanță.

Foarte semnificativ este faptul că s-a evitat cu grijă punerea „paielor pe foc”. Alți lideri politici sau personalități nu au fost lăsați să inflameze subiectul. Strategia a fost clară: raportul să dispară complet, să nu fie comentat nici în bine, nici în rău, să nu existe reacții.

Și a dispărut.

Robert Negoiță și „dosarul” său au salvat, încă o dată, establishmentul.”, a declarat Ion Cristoiu în Pastila zilnică.

Recomandarea video

Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Un pensionar a fost chemat în instanță după ce și-a cumpărat umbrele de pe Temu: confuzia care i-a adus probleme
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
Zeci de femei au fost filmate pe ascuns în saloane de înfrumusețare din Bulgaria și imaginile postate pe site-uri pentru adulți
Cancan.ro
De ce a 'divorțat' Ruxandra Luca de fostul partener? S-au separat după 20 de ani: 'Sfârșitul lumii'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Teste cu noul Duster pe GPL în off-road. Îl bate pe fratele său, Bigster? VIDEO
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Modul revoltător prin care o companie își antrenează Inteligența Artificială
FLASH NEWS Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului
13:23
Iranul a confiscat două petroliere în Golful Persic și i-a arestat pe cei 15 membri străini ai echipajului
INEDIT USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac
13:14
USR face recrutări pe Facebook. Cum încearcă “salvatorii României” să racoleze noi adepți și ce promisiuni fac
FLASH NEWS Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump
13:11
Acordul nuclear istoric dintre Rusia și SUA a expirat. Peskov: „SUA nu au răspuns la inițiativa lui Putin de a menține limitele“. Ce presupune noul tratat pe care îl cere Trump
FLASH NEWS Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
12:59
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul loc
12:52
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Dan Capatos vine în studio! Aflăm cum a ajuns Dinamo lângă primul loc
FLASH NEWS UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război
12:51
UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război

Cele mai noi

Trimite acest link pe