Prima pagină » Știri externe » Trump „se joacă“, din nou, cu posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat: „Nu știu. Ar fi interesant”. Cine ar putea fi succesorul său

05 feb. 2026, 11:25, Știri externe
Președintele american Donald Trump a refuzat ia partea vreuneia dintre părțile implicate în dezbaterea privind succesorul său în campania prezidențială republicană din 2028, respectiv vicepreședintele JD Vance sau secretarul de stat Marco Rubio, relatează Reuters.

Vance, fost senator republican din Ohio, a declarat că va discuta cu Trump despre posibilitatea de a candida după alegerile intermediare din noiembrie. Există, de asemenea, speculații în rândul membrilor Partidului Republican că Rubio, fost senator din Florida care a candidat la nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din 2016 și a pierdut în fața lui Trump, ar putea candida la președinție. Rubio nu a exclus posibilitatea de a candida în 2028, dar l-a lăudat pe Vance ca fiind un candidat potențial puternic.

Trump a declarat că nu dorește să abordeze acest subiect în acest moment.

„Mai avem trei ani. Nu vreau să, știi, am două persoane care fac o treabă excelentă. Nu vreau să mă cert cu ei, sau nu vreau să folosesc cuvântul „luptă” – nu ar fi o luptă. Dar uite, JD este fantastic, iar Marco este fantastic”, a spus Trump.

Într-o posibilă aluzie la Rubio, Trump a spus despre cei doi: „Aș spune că unul este puțin mai diplomat decât celălalt”. El i-a descris pe amândoi ca fiind oameni de o inteligență foarte ridicată.

„Cred că există o diferență de stil”, a spus Trump. „Știți, puteți vedea stilul cu ochii voștri. Dar amândoi sunt foarte capabili. Eu cred că o combinație dintre JD și Marco ar fi foarte greu de învins, cred. Dar în politică nu se știe niciodată, nu-i așa?”

Al treilea mandat pentru Trump

În interviul de la NBC, publicat miercuri, Trump a părut să se joace din nou cu posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat. Întrebat dacă vede „vreun scenariu” în care ar fi încă președinte la începutul mandatului următorului președinte, în ianuarie 2029, Trump a răspuns: „Nu știu. Ar fi interesant”. Răspunsul lui Trump a indicat că îi place să stârnească dramă în jurul acestui subiect.

„Dar n-ar fi teribil dacă aș fi de acord cu tine, dacă ți-aș da răspunsul pe care îl cauți? Ar face viața mult mai puțin interesantă. Ar fi mult mai puțin interesantă. Dar fac asta dintr-un singur motiv: Să facem America din nou măreață, și asta facem.”, a spus Trump.

Cele mai noi

