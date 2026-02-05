Trump spune că acuzațiile privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA din 2020 s-au dovedit a fi false. „A fost Hunter Biden. Nu a fost Rusia“

Jurnalistul NBC, Tom Llamas, l-a confruntat, în timpul interviului, pe Donald Trump cu privire la afirmațiile sale exagerate referitoare la alegerile din 2020, despre care republicanul a spus că au fost trucate. Trump a spus că acuzațiile referitoare la implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA s-au dovedit a fi false. Potrivit președintelui american, nu Moscova a intervenit în alegerile SUA, ci Hunter Biden, fiul cel mare al fostului ocupant al Casei Albe, Joe Biden.

(de la 09:20 la 11:20 n.r.)

Tom Llamas l-a întrebat pe Trump despre executarea de către FBI a unui mandat de percheziție la un centru electoral din comitatul Fulton, Georgia, săptămâna trecută. Președintele a pierdut la limită în acest stat în 2020.

„Ce faceți în comitatul Fulton?”, a întrebat Llamas.

„Nu fac nimic, dar FBI-ul a intervenit pentru că, eu cred că ancheta era în curs de ani de zile”, a răspuns Trump.

„Dar nimeni nu știe ce conține mandatul”, a remarcat Llamas. „Ce căutau?”

„De ce ar fi supărat cineva că au intrat și au luat buletinele de vot, nu-i așa?”, a răspuns președintele. „Eu nu am nicio legătură cu asta.”

În timpul discuției, Llamas l-a întrebat pe Trump dacă crede cu adevărat în teoriile conspiraționiste privind alegerile pe care le-a repostat recent pe Truth Social: „Ați postat pe Twitter câteva teorii despre italieni și sateliți. Adică, credeși în lucrurile astea?“

„Nu, nu, nu am postat pe Twitter. Uneori RE-postez de pe Twitter sau de pe Truth Social. Dar lasă-mă să te întreb ceva. Dacă China sau oricare dintre aceste țări ar fi implicate în alegerile noastre, asta ar implica-o și pe ea. Și toată lumea știe asta. Rusia, au vorbit despre Rusia. S-a dovedit a fi fals. A fost Hunter Biden. Nu a fost Rusia. Uite, trebuie să avem alegeri cinstite“, a trasmis Donald Trump.

LLAMAS: Da.

TRUMP: „Nu ar trebui să fie nimic greșit în faptul că au intrat, au luat buletinele de vot de acum ceva timp și le vor verifica. Și acum, vor afla adevăratul câștigător al acelui stat. Și știi ce? Dacă a existat fraudă, ceea ce a existat, dar dacă a existat fraudă, ar trebui descoperită, pentru că nu putem permite să se repete.“

