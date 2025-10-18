O femeie de 29 de ani și-a pierdut viața în timpul unei drumeții. Aceasta a căzut într-o râpă

O femeie în vârstă de 29 de ani a fost găsită moartă într-o râpă, în zona Piatra Craiului din județul Brașov. Echipa Salvamont Brașov acționează pentru extragerea victimei din râpă.

Elicopterul SMURD Brașov nu poate acționa din cauza condițiilor meteo nefavorabile, iar autoritățile au anunțat că se fac cercetări.

În ultimele 24 de ore, Dispeceratul Național Salvamont a fost solicitat pentru alte două intervenții de urgență în munții Prahova și Maramureș.

O persoană care se afla în dificultate a fost găsită de echipele Salvamont și transportată în siguranță la spital cu o ambulanță. Cealaltă intervenție a constat în asigurarea siguranței unei persoane surprinse în condiții dificile pe traseu, evitând un potențial accident.

Pe lângă cele două situații de urgență au mai fost înregistrate 19 apeluri telefonice de la turiști care au cerut informații și sfaturi despre trasee montane, arătând un interes tot mai mare pentru drumețiile în siguranță.

Salvamont România reamintește turiștilor să fie responsabili și prudenți, să respecte regulile de siguranță și să se informeze înainte de a porni pe trasee. Echipele fac apel la întreaga comunitate montană să se implice în campania de prevenire a accidentelor, pentru ca experiențele în natură să fie plăcute și sigure.

