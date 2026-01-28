Prima pagină » Actualitate » O femeie din Anglia și-a pierdut casa ajutând „vedete în impas”. Escrocii de pe X îi promiteau că o iubesc și o iau de soție

O femeie din Anglia și-a pierdut casa ajutând „vedete în impas". Escrocii de pe X îi promiteau că o iubesc și o iau de soție

28 ian. 2026, 19:59
O femeie din Anglia și-a pierdut casa ajutând
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

O mamă din Anglia a rămas fără locuință după ce a oferit 250.000 de lire sterline unor escroci de pe Instagram care se dădeau drept staruri de la Hollywood și cântăreți pop, și care declarau că „o iubesc” nespus și vor să se căsătorească cu ea. Credulă, femeia a acceptat toate cererile și a plătit fără să clipească.

Jennifer Barton, în vârstă de 44 de ani, a căzut victimă unor escroci care s-au dat drept celebrități precum Alexander Ludwig, Charlie Hunnam, Nicky Byrne din trupa Westlife și vocalistul american Michael Ray, preia ProTV.

Pe parcursul a doi ani, șase escroci fără nici un scrupul au țesut o pânză de înșelătorie online care a convins-o în cele din urmă să-și vândă proprietatea și mașina. Mama a doi copii a dezvăluit că impostorii susțineau că „vor să o întâlnească”, afirmau că trec prin divorțuri complicate și cereau ajutor financiar urgent, scrie Daily Express.

„Oamenii mă contactau pe Facebook și Instagram, spunând că sunt celebrități precum Alexander Ludwig și că vor să mă întâlnească. Voiau să vorbim pe Telegram pentru că era mai privat.

Unii spuneau că trec printr-un divorț și nu aveau bani. Era o scuză după alta – unul spunea că a fost arestat, altul că a fost eliberat din contract, unul era la Londra și a fost jefuit. Toți mi-au spus că mă iubesc și că vor să se căsătorească cu mine, că vor să vină în Anglia și să fie cu mine”, a declarat femeia.

Cum a început coșmarul

Totul a început când un profil de Instagram care pretindea că îl reprezintă pe actorul din Vikings, Alexander Ludwig, a contactat-o. Dar conversația plăcută s-a transformat rapid în povești dramatice și cereri de bani.

„La aproximativ o lună mi-a cerut bani. A cerut în jur de 3.000 de lire pentru taxe de judecată. Sperai că omul este real. M-am întrebat dacă nu am mers prea departe, dar am devenit dependentă de cheltuirea acestor bani – am atenția cuiva și îmi plăcea atenția asta”, a mărturisit Jennifer.

Pe parcursul unui an, i-a transferat 6.000 de lire în numerar și încă 6.000 în Bitcoin.

Anul trecut, un alt impostor care se dădea drept Ludwig a înșelat-o cu peste 100.000 de lire, susținând că are nevoie de bani pentru a „prinde” primul escroc. Un alt escroc care se dădea drept Charlie Hunnam i-a promis romantism, dar s-a dat de gol într-un apel când „avea clar un accent diferit”.

Și-a dat casa pentru Michael Ray

Apoi a urmat lovitura cea mai devastatoare, când un escroc pretinzând că este cântărețul Michael Ray a presat-o să vândă tot ce deținea.

„Michael Ray mi-a trimis o poză cu el, care se potrivea cu Instagramul său. Jocul lui era că avea o organizație caritabilă care m-ar fi ajutat să acopăr facturile pentru câteva luni și trebuia să îi trimit niște bani.”

Falsul cântăreț i-a spus că va trimite 140.000 de lire, dar i-a epuizat complet finanțele.

„Am vândut casa și am cheltuit toți banii. Am primit 111.000 de lire și apoi, în afară de puțin pentru hotel și mașină de închiriat, majoritatea s-a dus pe el. Mi-a spus că voi putea să cumpăr o casă nouă cu banii și mă reasigura că totul merge bine”, a mai povestit femeia.

Jennifer a explicat că a realizat adevărul înainte de Crăciun, când el a refuzat constant să se întâlnească:

 „Am rămas fără bani, în prezent sunt fără locuință. Pentru oricine trece printr-o situație similară, apelați la familie și prieteni. Mai ales dacă vă cer bani. Unul dintre ei mi-a trimis cadouri și o poză realizată pe pânză. Mi-a mai trimis și o cană cu fața lui.”

Într-o mărturisire sfâșietoare, a recunoscut: „Era ceva adictiv, când cineva îți acordă atenție, chiar dacă este un escroc, e plăcut. Se joacă cu sentimentele tale.”

În baza unei analize a poliției, s-a confirmat că dosarul va fi evaluat pe baza informațiilor din rapoartele noi până când va exista suficientă dovadă pentru a deschide un dosar.

