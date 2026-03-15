Motorina ținută mult în canistre expiră și poate distruge motorul? Ce a explicat un expert din Iași și ce greșeli trebuie evitate

În această perioadă se vorbește, pe lângă prețul motorinei, și despre posibilitatea ca motorina să ajungă la 10 lei pe litru. În Iași, motorina standard nu a depășit încă pragul de 9 lei pe litru, însă motorina premium a trecut deja de acest nivel, scrie Ziarul de Iași.

Astfel că, mulți șoferi se gândesc dacă nu ar fi mai bine să își facă provizii de combustibil, mai ales de motorină, pentru a evita eventualele scumpiri. Însă cât timp poate fi păstrată benzina sau motorina fără să își piardă proprietățile?

Conferențiarul Radu Drosescu, de la Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), a explicat că, spre deosebire de alte produse, combustibilii nu au o dată de expirare tipărită pe etichetă. Cu toate acestea, asta nu înseamnă că rămân neschimbați la nesfârșit. În timp, carburanții pot să sufere anumite procese chimice care le modifică treptat compoziția.

„Benzina și motorina nu expiră, nu le cumperi la pompă cu o dată de expirare. În schimb suferă o degradare în timp și în anumite condiții de depozitare, deci putem vorbi de un termen de valabilitate”, atrage atenția conf. dr. ing. Radu Drosescu, din cadrul Departamentului de Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere al TUIASI.

Profesorul mai spune că, pe măsură ce trece timpul, combustibilul poate trece prin procese precum oxidarea sau evaporarea unor componente mai volatile. Totodată, pot să apară sedimente sau alte modificări ale compoziției, mai ales dacă motorina sau benzina sunt depozitate în condiții improprii.

„În timp poate oxida, anumite hidrocarburi se diluează prin evaporare și se pot forma sedimente”, precizează profesorul.

Aceste schimbări nu înseamnă neapărat că motorul nu va mai funcționa, susține el, dar pot să apară și unele efecte ușor de observat. Spre exemplu, pornirea motorului poate deveni mai dificilă, iar funcționarea la ralanti poate fi mai puțin stabilă. Alteori, combustibilul vechi poate avea și un miros mai puternic.

„Toate acestea conduc la o pornire mai dificilă a motorului, mers în gol mai neregulat, miros mai persistent chiar acru la deschiderea bușonului de alimentare”, a explicat Radu Drosescu pentru „Ziarul de Iași”.

Procesul de degradare depinde mult însă de condițiile în care este păstrat combustibilul. Contactul cu aerul, umiditatea sau temperaturile ridicate pot să accelereze reacțiile chimice care duc la modificarea compoziției carburanților.

„Factorii cu cel mai mare potențial de degradare al hidrocarburilor sunt oxigenul (expunerea la aer), umiditatea, amestecul cu etanol și temperatura crescută”, explică profesorul.

În condiții obișnuite de utilizare, combustibilul din rezervorul mașinii să fie păstrat o perioadă destul de lungă fără modificări importante.