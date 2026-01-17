Cea mai nouă fraudă cibernetică în rândul escrocilor. Metoda „atingerea fantomei” te poate lăsa fără bani în cont

Escrocii au descoperit o nouă fraudă cibernetică în rândul utilizatorilor de telefoane mobile, în special în locurile foarte aglomerate cum ar fi magazinele sau metroul.

Frauda presupune că infractorul cibernetic se folosește de două telefoane mobile, pe unul îl apropie de buzunarul, rucsacul ori chiar de mâna victimei în timp ce aceasta este într-un loc aglomerat ori în transportul public, într-un magazin sau pe un bulevard aglomerat. Scopul lui este de a fura tokenul de plată, cât timp victima are NFC-ul activat. Cum plata cu telefonul mobil este tot mai populară, majoritatea utilizatorilor au funcția aceasta activată, relatează El Economista, citat de Observator.

Cu al doilea telefon, infractorul finalizează în același timp o plată, însă în final victima plătește. Este o înșelătorie extrem de periculoasă pentru că o face dificil de detectat în timp ce se produce.

Specialiștii avertizează că acest tip de atac este foarte rapid

Maria Aperador, expertă în securitate cibernetică, avertizează că acest tip de înșelătorie este atât de rapid încât îl face imposibil de detectat, iar infractorii nu trebuie nici măcar să se atingă de victimă pentru a-i fura banii.

După ce frauda s-a realizat, victima nu va mai putea face nimic. Criminalitatea cibernetică este într-o creștere continuă, asta pentru că viața devine din ce în ce mai digitalizată, iar furturile, fraudele și înșelătoriile au devenit și ele virtuale.

Ceea ce este îngrijorător este că infractorii sunt mereu la curent cu noile înșelătorii. Spre deosebire de alte atacuri, pentru „atingerea fantomă” infractorul doar trebuie să stea aproape de victimă, fără a fi nevoie să o atingă pentru a realiza frauda, iar asta face atacul imposibil de detectat.

Fraudele cibernetice tot mai dese în rândul escrocilor

Navigarea pe internet, primirea unui mesaj SMS sau chiar a unui e-mail ori apel necunoscut, au devenit alarmante pentru sute de utilizatori asta pentru că tot mai mulți se gândesc că există tot felul de amenințări care le pot pune în pericol datele personale sau chiar cele bancare.

