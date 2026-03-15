Ultimele cuvinte: Un om de știință dezvăluie ce aude un om ultima dată înainte de a muri

15 mart. 2026, 19:28, Actualitate
Sam Parnia, directorul departamentului de terapie intensivă și resuscitare de la Facultatea de Medicină Langone a Universității New York din New York, a dezvăluit o informație crucială pentru înțelegerea modului în care corpul nostru reacționează chiar înainte de moarte, în momentul în care inima se oprește din a mai bate, scrie Que.es. 

Mai exact, expertul a explicat că creierul poate rămâne activ chiar și la câteva minute după moarte și a dezvăluit, de asemenea, ultimele cuvinte pe care o persoană le aude înainte de a părăsi această lume. Fără îndoială, este o descoperire fascinantă.

Astfel, ultimele cuvinte pe care o persoană le aude înainte de a muri pot avea un impact mare asupra persoanei care este pe moarte. Aceasta este afirmația expertului în terapie intensivă, Dr. Sam Parnia.

Directorul departamentului de terapie intensivă și resuscitare de la Facultatea de Medicină Langone din NYU a explicat că, după ce inima se oprește, creierul rămâne activ.

Această activitate, care poate dura câteva minute și chiar până la o oră, înseamnă că pacienții îi pot auzi pe medici anunțând ora decesului. Acest lucru se datorează faptului că, deși inima nu mai pompează sânge, creierul nu moare instantaneu.

Cercetările sale arată că, după un stop cardiac, undele cerebrale pot prezenta vârfuri de activitate asociate cu gândirea, memoria și conștiința. Aceasta înseamnă că, în ciuda faptului că decedează, pacientul este încă conștient de ceea ce se întâmplă în jurul său.

Medicul a intervievat un număr mare de pacienți care au fost declarați clinic morți – adică fără puls sau respirație – și apoi resuscitați. Mulți dintre ei au putut să povestească conversații și evenimente care au avut loc în cameră, cu o precizie atât de mare încât nu puteau fi confundați cu halucinații.

Între 2017 și 2020, echipa lui Sam Parnia a studiat un total de 567 de pacienți în 25 de spitale din Statele Unite și Regatul Unit, monitorizându-le activitatea cerebrală cu o electroencefalogramă (EEG), măsurând nivelurile de oxigen cerebral și realizând interviuri cu supraviețuitorii.

Ei au descoperit că unul din cinci pacienți reînviați avea amintiri vii ale momentului în care erau aproape de moarte. Aceștia vorbeau despre senzații de separare de corp, despre observarea camerei din „afară” și despre amintiri ale unei vieți care le treceau prin fața ochilor.

Dincolo de înțelegerea paraliziei cerebrale prin analiză, acest studiu publicat în Resuscitation a dezvăluit existența unor vârfuri ale undelor cerebrale între 35 și 60 de minute după moarte.

Aceste unde sunt legate de funcții cognitive complexe (gândire, memorie și conștiință), iar Dr. Sam Parnia afirmă că aceasta este o stare de „hiperalertă”. Este similară cu visul lucid, dar cu o intensitate mai mare.

Acest lucru explică de ce unii oameni continuă să audă voci sau sunete chiar dacă corpurile lor nu mai răspund pentru că tocmai au murit. Expertul susține că atunci când mecanismele de control ale creierului se opresc, are loc o „dezinhibiție”, permițând accesul simultan la toate amintirile, emoțiile și experiențele.

Această concluzie a cercetătorului se aliniază cu relatările de „recenzie a vieții” pe care mulți oameni le raportează după experiențe aproape de moarte. Aceste descoperiri sunt extrem de relevante, deschizând noi căi pentru îmbunătățirea resuscitării cardiopulmonare și protejarea creierului în timpul stopului cardiac.

