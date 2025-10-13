Una dintre cele mai periculoase intersecții din București, de pe bulevardul Iuliu Maniu, este lăsată fără semaforizare de peste trei zile. Potrivit Primăriei Capitalei, o piesă importantă a „sistemului inteligent” de semaforizare s-a stricat. Compania Managementul Traficului a dat comandă pentru un alt dispozitiv.

Intersecția dintre Bulevardul Iuliu Maniu și străzile Răsăritului și Dreptății are semafoarele stricate de câteva zile.

Chiar recent a avut loc un accident grav în acest loc, Este vorba despre una dintre cele mai periculoase intersecții din Sectorul 6, Cartier Militari.

Intersecția de pe bulevardul Iuliu Maniu a rămas fără Automat de Dirijare a Circulației

Potrivit unui răspuns al Primăriei Capitalei, la solicitarea Gândul, sistemul „ADC” (Automat de Dirijare a Circulației) s-a defectat. Compania Municipală Managementului Traficului nu are pe stoc o astfel de piesă. Ca atare, s-a dat comandă pentru un nou „ADC”.

Semaforizarea va fi repusă în funcțiune în curând. Asta spun reprezentanții Primăriei Capitalei.

Luni, la orele amiezii, circulația se desfășura greoi în această intersecție. Prioritate au cei care circulă pe „Iuliu Maniu”, față de cei care vin de pe Răsăritului sau de pe Dreptății. În încercarea de a pătrunde pe bulevard, mulți șoferi care vin de pe străzile secundare, forțează intrarea în intersecție.

Fără îndoială, cel mai mare pericol este pentru pietoni, care trebuie să fie extrem de atenți, mai ales că mulți șoferi circulă cu viteză mare.

„Iuliu Maniu” este cel mai aglomerat bulevard din București, mai ales la sfârșit de săptămână, când zeci de mii de mașini ies din Capitală către vestul țării, pe A1.