O intersecție le dă bătăi de cap șoferilor, într-o comună din județul Galaţi. De ce a montat Primăria câte un indicator „STOP”, indiferent de direcţie

14 aug. 2025, 13:12, Actualitate
O intersecție din comuna Vânători, județul Galați, i-a pus în dificultate pe șoferii care trec prin zonă după ce a fost montat câte un indicator „Stop”, indiferent de direcţie. Astfel, indiferent din ce parte vin, conducătorii auto trebuie să oprească. Doar că cei mai mulţi nu fac acest lucru şi circulă după cum consideră ei că sunt în siguranţă.

„Este o noutate, este ceva inedit! N-am mai văzut aşa ceva în ţară! Dacă se întâlnesc patru şoferi aici cine trece primul?”.

Și, dacă şoferilor li se pare o situaţie ieşită din comun, pentru primar aceasta e o adevărată soluţie și speră ca semnele să îi facă pe toţi mai atenţi.

Mai mult, edilul oferă şi soluţii pentru cei care nu înţeleg cum se circulă printr-o astfel de intersecţie.

„La mica înţelegere trec maşinile fără a prezenta niciun pericol. Acolo au fost nişte accidente şi până noi vom obţine acele opritoare de viteză”, a declarat Costel Manolachi, primarul comunei Vânători, pentru Observator TV.

Conform leegii, Primăria avea autorizaţie pentru două dintre „STOP”-uri, însă nu şi pentru al treilea.Un al treilea semn rutier neautorizat a apărut pe mai multe intersecţii de pe aceeaşi stradă.

După un control al Poliţiei Rutiere, care a sesizat neregula din interesecţii, Primăria din Vânători s-a ales cu o amendă de peste 10.000 de lei.

FOTO – Captură video: Observator TV

Mediafax
