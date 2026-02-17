Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză guvernul Bolojan că a împins datoria publică a României peste pragul critic de 60% din PIB. Astfel, fiecare român este obligat să plătească aproximativ 3.000 de lei pe lună doar pentru dobânzile aferente acestor împrumuturi. În opinia celui considerat economistul AUR, actualul executiv nu mai controlează finanțele țării, iar nota de plată este transferată către cetățeni.

Economistul AUR apreciază că depășirea cu 60% din PIB a datoriei publice a țării este un prag extrem de grav.

„Datoria publică a României a depășit 60% din produsul intern brut. Este o linie roșie despre care am spus că va fi depășită, dar asta, oameni buni, s-a întâmplat la sfârșitul lunii octombrie”, a declarat luni Petrișor Peiu.

Ministerul Finanțelor a publicat datele cu 3-4 luni întârziere

Senatorul avertizează că depășirea acestui prag prefigurează un posibil colaps pentru economia României, precum și dovada evidentă a eșecului guvernului Bolojan în gestionarea bugetului de stat.

„Numai că Ministerul Finanțelor publică datele cu o întârziere de 3-4 luni. Ei bine, 1.120 de miliarde de lei este datoria publică pe care România o avea în luna octombrie 2025”, adaugă liderul senatorilor AUR.

Parlamentarul mai atrage atenția că întârzierea publicării datelor oficiale ascunde temporar dimensiunea reală a crizei, pe fondul lipsei de transparență a Executivului.

Datoria publică crește cu o sumă mult mai mare decât deficitul bugetar

„Astăzi suntem la 1.150 de miliarde de lei. Problema mare este că datoria publică crește cu o sumă mult mai mare decât deficitul bugetar care trebuie finanțat”, a mai explicat parlamentarul.

Petrișor Peiu apreciază că această evoluție arată că guvernul împrumută peste necesar, fără o strategie coerentă, și împovărează suplimentar bugetul inclusiv pentru generațiile viitoare.

7% dobândă anual în contul datoriei publice

„Și a doua cea mai mare problemă este că această datorie publică are atașată cea mai mare rată a dobânzii din Europa. Aproximativ 7% pe an plătim dobândă pentru această datorie”, a mai declarat Petrișor Peiu.

Nivelul incredibil al dobânzilor este dovada lipsei de credibilitate a guvernului. Astfel, fiecare miliard plătit în plus este efectul direct al unei politici falimentare, mai spune liderul senatorilor AUR.

„Asta înseamnă cam 3.000 de lei pentru fiecare român. Atât plătește fiecare român într-o lună, dobândă pentru datoria publică pe care o fac guvernanții pentru nu știm ce”, conchide liderul senatorilor AUR.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Datoria publică a României a spart pragul critic de 60% din PIB, linie roșie care obligă guvernul, prin lege, să ia măsuri urgente. Guvernul Bolojan a adăugat 81 de miliarde de lei la povară și a trecut peste limita asumată de România în fața UE

Economistul AUR, Petrişor Peiu, vorbeşte despre criza prin care trec românii: „Este o recesiune locală. Un fenomen pur românesc”