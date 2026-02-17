Prima pagină » Actualitate » Petrișor Peiu: „Factura incompetenței guvernului Bolojan: 3.000 de lei lunar de la fiecare român pentru datoria publică”

Petrișor Peiu: „Factura incompetenței guvernului Bolojan: 3.000 de lei lunar de la fiecare român pentru datoria publică”

17 feb. 2026, 13:16, Actualitate
Petrișor Peiu: „Factura incompetenței guvernului Bolojan: 3.000 de lei lunar de la fiecare român pentru datoria publică”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză guvernul Bolojan că a împins datoria publică a României peste pragul critic de 60% din PIB. Astfel, fiecare român este obligat să plătească aproximativ 3.000 de lei pe lună doar pentru dobânzile aferente acestor împrumuturi. În opinia celui considerat economistul AUR, actualul executiv nu mai controlează finanțele țării, iar nota de plată este transferată către cetățeni.

Economistul AUR apreciază că depășirea cu 60% din PIB a datoriei publice a țării este un prag extrem de grav.

„Datoria publică a României a depășit 60% din produsul intern brut. Este o linie roșie despre care am spus că va fi depășită, dar asta, oameni buni, s-a întâmplat la sfârșitul lunii octombrie”, a declarat luni Petrișor Peiu.

Ministerul Finanțelor a publicat datele cu 3-4 luni întârziere

Senatorul avertizează că depășirea acestui prag prefigurează un posibil colaps pentru economia României, precum și dovada evidentă a eșecului guvernului Bolojan în gestionarea bugetului de stat.

„Numai că Ministerul Finanțelor publică datele cu o întârziere de 3-4 luni. Ei bine, 1.120 de miliarde de lei este datoria publică pe care România o avea în luna octombrie 2025”, adaugă liderul senatorilor AUR.

Parlamentarul mai atrage atenția că întârzierea publicării datelor oficiale ascunde temporar dimensiunea reală a crizei, pe fondul lipsei de transparență a Executivului.

Datoria publică crește cu o sumă mult mai mare decât deficitul bugetar

„Astăzi suntem la 1.150 de miliarde de lei. Problema mare este că datoria publică crește cu o sumă mult mai mare decât deficitul bugetar care trebuie finanțat”, a mai explicat parlamentarul.

Petrișor Peiu apreciază că această evoluție arată că guvernul împrumută peste necesar, fără o strategie coerentă, și împovărează suplimentar bugetul inclusiv pentru generațiile viitoare.

7% dobândă anual în contul datoriei publice

„Și a doua cea mai mare problemă este că această datorie publică are atașată cea mai mare rată a dobânzii din Europa. Aproximativ 7% pe an plătim dobândă pentru această datorie”, a mai declarat Petrișor Peiu.

Nivelul incredibil al dobânzilor este dovada lipsei de credibilitate a guvernului. Astfel, fiecare miliard plătit în plus este efectul direct al unei politici falimentare, mai spune liderul senatorilor AUR.

„Asta înseamnă cam 3.000 de lei pentru fiecare român. Atât plătește fiecare român într-o lună, dobândă pentru datoria publică pe care o fac guvernanții pentru nu știm ce”, conchide liderul senatorilor AUR.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Datoria publică a României a spart pragul critic de 60% din PIB, linie roșie care obligă guvernul, prin lege, să ia măsuri urgente. Guvernul Bolojan a adăugat 81 de miliarde de lei la povară și a trecut peste limita asumată de România în fața UE

Economistul AUR, Petrişor Peiu, vorbeşte despre criza prin care trec românii: „Este o recesiune locală. Un fenomen pur românesc”

Recomandarea video

Citește și

ANCHETĂ Comisia Europeană deschide o anchetă împotriva Shein. Suspiciuni privind produse ilegale și mecanisme care creează dependență
14:36
Comisia Europeană deschide o anchetă împotriva Shein. Suspiciuni privind produse ilegale și mecanisme care creează dependență
ACTUALITATE Meserii pentru care AI nu este pregătită suficient. Ce job-uri sunt încă securizate pentru oameni
14:31
Meserii pentru care AI nu este pregătită suficient. Ce job-uri sunt încă securizate pentru oameni
ULTIMA ORĂ Scandal fără sfârșit între primari. Ciucu îi răspunde lui Băluţă, după ce a fost acuzat că face figuraţie pe Facebook: „Alt mare bărbat politic”
14:24
Scandal fără sfârșit între primari. Ciucu îi răspunde lui Băluţă, după ce a fost acuzat că face figuraţie pe Facebook: „Alt mare bărbat politic”
INEDIT Plagiat. Un popă francez binecuvântează bolizi de lux în benzinării după modelul tradițional, marcă înregistrată, românesc
14:21
Plagiat. Un popă francez binecuvântează bolizi de lux în benzinării după modelul tradițional, marcă înregistrată, românesc
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.454. Trump îl avertizează pe Zelenski, UE face cadou Kievului 90 de miliarde de euro
14:03
Război în Ucraina, ziua 1.454. Trump îl avertizează pe Zelenski, UE face cadou Kievului 90 de miliarde de euro
FLASH NEWS USR a identificat marea problemă a Bucureștiului! Nu este lipsa apei calde, a căldurii, a străzilor neasfaltate, a bugetului, ci lipsa adăposturilor climatice. Salvatorii României vor acum să-i salveze pe bucureșteni și de caniculă și propun construirea a zeci de adăposturi
13:59
USR a identificat marea problemă a Bucureștiului! Nu este lipsa apei calde, a căldurii, a străzilor neasfaltate, a bugetului, ci lipsa adăposturilor climatice. Salvatorii României vor acum să-i salveze pe bucureșteni și de caniculă și propun construirea a zeci de adăposturi
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
Uitați de păpuși și mașinuțe. Copiii ar trebui să se joace cu teluri și zdrobitoare de cartofi pentru a se dezvolta mai bine
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Documentul pe care îl ții zilnic în mașină fără să știi ce înseamnă literele din el
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Sunetele produse de pisici atunci când torc dezvăluie mai multe decât mieunatul
CONTROVERSĂ Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”
14:42
Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că are câte cinci nume pentru SRI și SIE, „pe lista scurtă”. Când vor fi trimise propunerile în Parlament
14:13
Nicușor Dan anunță că are câte cinci nume pentru SRI și SIE, „pe lista scurtă”. Când vor fi trimise propunerile în Parlament
NEWS ALERT Nicușor Dan, dezamăgit de întârzierile pe buget: „Mi-aș fi dorit să avem un buget la sfârșitul anului trecut”
14:06
Nicușor Dan, dezamăgit de întârzierile pe buget: „Mi-aș fi dorit să avem un buget la sfârșitul anului trecut”
ECONOMIE Antreprenorul român care are 100 de șantiere active în 30 de județe deține afaceri de peste 3 miliarde de lei
14:03
Antreprenorul român care are 100 de șantiere active în 30 de județe deține afaceri de peste 3 miliarde de lei
VIDEO EXCLUSIV Călin Rangu (CIO Council), la Europa Connect – România Digitală:”Nu ducem lipsă de bani sau IT-iști, ci de management al digitalizării”
14:03
Călin Rangu (CIO Council), la Europa Connect – România Digitală:”Nu ducem lipsă de bani sau IT-iști, ci de management al digitalizării”
SPORT Kirsty Coventry, cea care conduce CIO, despre JO Milano Cortina 2026 și obiectivul pentru Los Angeles 2028
14:03
Kirsty Coventry, cea care conduce CIO, despre JO Milano Cortina 2026 și obiectivul pentru Los Angeles 2028

Cele mai noi

Trimite acest link pe