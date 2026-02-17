Prima pagină » Actualitate » Departamentul pentru Situații de Urgență anunță măsuri speciale pentru Codul Portocaliu

Departamentul pentru Situații de Urgență anunță măsuri speciale pentru Codul Portocaliu

17 feb. 2026, 13:47, Actualitate
Departamentul pentru Situații de Urgență anunță măsuri speciale pentru Codul Portocaliu

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat măsuri speciale pentru Codul Portocaliu, după ce meteorologii au transmis că avertizarea va intra în vigoare diseară, la ora 20:00 și este valabilă până mâine la ora 12:00.

Măsuri speciale pentru Codul Portocaliu

ANM a anunțat ninsori abundente, cu depunerea unui strat consistent de zăpadă, între 20 și 50 de centimetri. Fenomenele vor fi însoțite de intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 60-85 km/h, iar cele mai mari viteze ale vântului vor fi așteptate în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași. Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat măsuri speciale pentru Codul Portocaliu, la nivel județean și local, la nivel central, în domeniul medical și al transporturilor, dar și pentru protejarea persoanelor vulnerabile.

”La nivel județean și local:
▪ Convocarea Comitetelor pentru Situații de Urgență în județele aflate sub Cod Portocaliu;
▪ Activarea grupelor operative la nivelul inspectoratelor pentru situații de urgență;
▪ Analizarea închiderii preventive a sectoarelor de drum cu risc major de blocaj;
▪ Informarea populației din zonele afectate prin mesaje RO-ALERT, acolo unde situația o impune.
La nivel central:
▪ Activarea grupei operative la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
▪ Stabilirea și executarea manevrei de forțe și mijloace, prin IGSU, către județele aflate sub Cod Portocaliu, în funcție de evoluția situației operative.
 Măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile:
▪ Monitorizarea situației pacienților dializați și a gravidelor aflate aproape de termen;
▪ Dispunerea, dacă este necesar, a măsurilor preventive de relocare/evacuare din timp, pentru a evita situații critice generate de blocaje rutiere.
 În domeniul medical și al transporturilor:
▪ Limitarea transferurilor interclinice la cazurile strict urgente;
▪ Asigurarea cooperării între serviciile de ambulanță, administratorii drumurilor și inspectoratele pentru situații de urgență, pentru facilitarea accesului echipajelor medicale în condiții de siguranță”, se arată în comunicatul emis de Departamentul pentru Situații de Urgență.

Potrivit comunicatului emis, toate activitățile se desfășoară în cooperare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu instituțiile aflate în coordonarea DSU, cu structurile aflate în coordonare operațională, precum și cu Ministerul Transporturilor.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

EDUCAȚIE Studenții cer modificarea „Legii Bolojan”, prin care li se limitează transportul cu trenul
14:45
Studenții cer modificarea „Legii Bolojan”, prin care li se limitează transportul cu trenul
ANCHETĂ Comisia Europeană deschide o anchetă împotriva Shein. Suspiciuni privind produse ilegale și mecanisme care creează dependență
14:36
Comisia Europeană deschide o anchetă împotriva Shein. Suspiciuni privind produse ilegale și mecanisme care creează dependență
ACTUALITATE Meserii pentru care AI nu este pregătită suficient. Ce job-uri sunt încă securizate pentru oameni
14:31
Meserii pentru care AI nu este pregătită suficient. Ce job-uri sunt încă securizate pentru oameni
ULTIMA ORĂ Scandal fără sfârșit între primari. Ciucu îi răspunde lui Băluţă, după ce a fost acuzat că face figuraţie pe Facebook: „Alt mare bărbat politic”
14:24
Scandal fără sfârșit între primari. Ciucu îi răspunde lui Băluţă, după ce a fost acuzat că face figuraţie pe Facebook: „Alt mare bărbat politic”
INEDIT Plagiat. Un popă francez binecuvântează bolizi de lux în benzinării după modelul tradițional, marcă înregistrată, românesc
14:21
Plagiat. Un popă francez binecuvântează bolizi de lux în benzinării după modelul tradițional, marcă înregistrată, românesc
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.454. Trump îl avertizează pe Zelenski, UE face cadou Kievului 90 de miliarde de euro
14:03
Război în Ucraina, ziua 1.454. Trump îl avertizează pe Zelenski, UE face cadou Kievului 90 de miliarde de euro
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
Uitați de păpuși și mașinuțe. Copiii ar trebui să se joace cu teluri și zdrobitoare de cartofi pentru a se dezvolta mai bine
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Documentul pe care îl ții zilnic în mașină fără să știi ce înseamnă literele din el
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Sunetele produse de pisici atunci când torc dezvăluie mai multe decât mieunatul
CONTROVERSĂ Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”
14:42
Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan anunță că are câte cinci nume pentru SRI și SIE, „pe lista scurtă”. Când vor fi trimise propunerile în Parlament
14:13
Nicușor Dan anunță că are câte cinci nume pentru SRI și SIE, „pe lista scurtă”. Când vor fi trimise propunerile în Parlament
NEWS ALERT Nicușor Dan, dezamăgit de întârzierile pe buget: „Mi-aș fi dorit să avem un buget la sfârșitul anului trecut”
14:06
Nicușor Dan, dezamăgit de întârzierile pe buget: „Mi-aș fi dorit să avem un buget la sfârșitul anului trecut”
ECONOMIE Antreprenorul român care are 100 de șantiere active în 30 de județe deține afaceri de peste 3 miliarde de lei
14:03
Antreprenorul român care are 100 de șantiere active în 30 de județe deține afaceri de peste 3 miliarde de lei
VIDEO EXCLUSIV Călin Rangu (CIO Council), la Europa Connect – România Digitală:”Nu ducem lipsă de bani sau IT-iști, ci de management al digitalizării”
14:03
Călin Rangu (CIO Council), la Europa Connect – România Digitală:”Nu ducem lipsă de bani sau IT-iști, ci de management al digitalizării”
SPORT Kirsty Coventry, cea care conduce CIO, despre JO Milano Cortina 2026 și obiectivul pentru Los Angeles 2028
14:03
Kirsty Coventry, cea care conduce CIO, despre JO Milano Cortina 2026 și obiectivul pentru Los Angeles 2028

Cele mai noi

Trimite acest link pe