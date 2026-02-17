Departamentul pentru Situații de Urgență anunță măsuri speciale pentru Codul Portocaliu

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat măsuri speciale pentru Codul Portocaliu, după ce meteorologii au transmis că avertizarea va intra în vigoare diseară, la ora 20:00 și este valabilă până mâine la ora 12:00.

Măsuri speciale pentru Codul Portocaliu

ANM a anunțat ninsori abundente, cu depunerea unui strat consistent de zăpadă, între 20 și 50 de centimetri. Fenomenele vor fi însoțite de intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 60-85 km/h, iar cele mai mari viteze ale vântului vor fi așteptate în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași. Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat măsuri speciale pentru Codul Portocaliu, la nivel județean și local, la nivel central, în domeniul medical și al transporturilor, dar și pentru protejarea persoanelor vulnerabile.

”La nivel județean și local:

Convocarea Comitetelor pentru Situații de Urgență în județele aflate sub Cod Portocaliu; Activarea grupelor operative la nivelul inspectoratelor pentru situații de urgență; Analizarea închiderii preventive a sectoarelor de drum cu risc major de blocaj; Informarea populației din zonele afectate prin mesaje RO-ALERT, acolo unde situația o impune.

La nivel central:

Activarea grupei operative la nivelul Ministerului Afacerilor Interne; Stabilirea și executarea manevrei de forțe și mijloace, prin IGSU, către județele aflate sub Cod Portocaliu, în funcție de evoluția situației operative.

Măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile:

Monitorizarea situației pacienților dializați și a gravidelor aflate aproape de termen; Dispunerea, dacă este necesar, a măsurilor preventive de relocare/evacuare din timp, pentru a evita situații critice generate de blocaje rutiere.

În domeniul medical și al transporturilor:

Limitarea transferurilor interclinice la cazurile strict urgente; Asigurarea cooperării între serviciile de ambulanță, administratorii drumurilor și inspectoratele pentru situații de urgență, pentru facilitarea accesului echipajelor medicale în condiții de siguranță”, se arată în comunicatul emis de Departamentul pentru Situații de Urgență.