Kirsty Coventry e al zecelea președinte al CIO, Comitetul Internațional Olimpic, dar și prima femeie care ocupă această funcție.

Coventry a câștigat șapte medalii olimpice, două sunt de aur, într-o carieră de succes ca înotătoare. A fost ministru al Sportului în Zimbabwe până să câștige șefia CIO.

Kirsty Coventry, despre JO Milano Cortina 2026

Într-un dialog cu Eurosport, Kirsty Coventry a vorbit despre JO Milano Cortina 2026 sau obiectivul pentru Jocurile Olimpice Los Angeles 2028.

Kirsty Coventry, despre primul moment în care a urmărit Jocurile Olimpice:

„Au fost Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992. Eram în sufrageria părinților mei, tocmai ieșisem din piscină și m-am gândit: Wow, asta e incredibil. Vreau să merg și să câștig o medalie de aur…Aveam câțiva săritori în apă din Zimbabwe, iar baza de sărituri din Barcelona avea vedere spre oraș. Țin minte cadrele de la televizor. La momentul respectiv nu ai cum să înțelegi sacrificiul, munca sau ce va fi necesar, dar ai visul acesta și convingerea că poți face orice. Privindu-i pe acei sportivi, simțeai că poți face orice”.

Despre cariera pe care o va avea după ce va încheia competiția ca sportivă:

„Am început să mă gândesc la această tranziție profesională în jurul anului 2010, când m-am implicat pentru prima dată în comunicarea cu sportivii și în reprezentarea lor în cadrul Mișcării Olimpice. Am intrat în Mișcarea Olimpică din punct de vedere administrativ, prin Comisia Sportivilor, și mi-am dat seama că este o modalitate extraordinară de a rămâne conectată la o mișcare care mi-a schimbat viața. Când am început această tranziție, în 2013, nu m-am gândit niciodată că voi ajunge aici, conducând această organizație incredibilă”.

Despre momentul care să surprindă spiritul olimpic:

„Nu cred că pot alege unul singur. Au fost atât de multe momente extraordinare. Sunt foarte norocoasă că pot urmări mult sport. Sunt momente incredibile și extrem de inspiraționale. Astăzi, de exemplu, am fost la biatlon, iar ce mi-a plăcut cel mai mult a fost finalul: câștigătorii și toți ceilalți sportivi care soseau, toată lumea se îmbrățișa. Aveai sportivi din șapte țări diferite, îmbrățișându-se unii pe alții. Asta este, pentru mine, spiritul olimpic. Acestea sunt momentele mele preferate”.

Despre JO Milano Cortina 2026:

„Sunt extrem de recunoscătoare serviciilor noastre de difuzare și vouă tuturor, pentru că faceți posibil ca acest sentiment să ajungă și la spectatori, și la cei de acasă. Trebuie să mulțumesc și Comitetului de Organizare Milano Cortina pentru modul în care a găsit soluții de a implica sportivii, inclusiv la ceremonia de deschidere. A fost pentru prima dată când sportivi aflați în munți au făcut parte din ceremonie, iar feedbackul primit a fost incredibil.

Învățăm foarte multe lecții bune și avem parte de momente excelente, mai ales în ceea ce privește experiența diferitelor grupuri implicate. Vom învăța mult. Dar cred că, până acum, Jocurile arată clar că, dacă ne concentrăm pe sportivi și pe experiența lor și ne asigurăm că ei concurează în cele mai iconice, frumoase și renumite locații din lume, toate celelalte lucruri se vor așeza de la sine.

Despre recordul de 47% de sportive la Jocurile de Iarnă:

„A fost un obiectiv major și pentru fostul nostru președinte, Thomas Bach, iar acum vedem aceste planuri devenind realitate, ceea ce este minunat. Mă face foarte fericită să văd că acest procent crește. La Paris am avut aproape 50–50, iar la Milano-Cortina suntem la 47,5% femei. Mai avem puțin de lucru, dar sunt foarte mândră de acest progres”.

Despre Los Angeles 2028:

„Vor fi 36 de sporturi, cel mai mare program sportiv din ultimul timp, ceea ce vine cu multe complexități, dar va fi extraordinar. Cred că lucrul care mă entuziasmează cel mai mult este modul în care California, Los Angeles, cultura orașului și Jocurile Olimpice se vor îmbina și cum va arăta acest lucru. Sunt foarte multe oportunități interesante care vin odată cu asta”.