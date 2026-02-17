Plagiat. Un popă francez binecuvântează bolizi de lux în benzinării după modelul tradițional, marcă înregistrată, românesc

Un preot catolic din Franța sparge gheața cu mătăuzul, sfințește mașini în benzinării, în premieră în Europa de Vest, ca la mănăstirile din România. Prelatul a devenit viral pe platforma TikTok după ce a publicat videoclipuri în care binecuvântează mașini de lux Ferrari, într-o inițiativă menită să îi readucă pe oameni la credință. Ceea ce pare o inovație în lumea catolică vestică este deja tradiție „seculară” în România.

Părintele Geoffroy face parte din Dioceza din Rouen și a strâns zeci de mii de vizualizări cu postările sale neconvenționale. În imaginile devenite virale, preotul apare oficiind binecuvântări pentru bolizi Ferrari, într-un cadru atipic pentru activitatea clericală tradițională, preia A3CNN.

Nu este clar dacă există și o taxă, ca la noi. În România nu există un tarif fix pentru această slujbă, şoferii pot plăti cât vor, iar credincioşii scriu rugăciuni pentru sănătate şi rezultate la examene, care sunt citite de preoţi în schimbul unei mici sume de bani.

Misiune pit-stop!

Mesajul transmis de părintele Geoffroy este clar: misiunea Bisericii trebuie să țină pasul cu vremurile.

„Misiune non-stop! Binecuvântare mereu! Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, a scris acesta în descrierea unuia dintre videoclipurile publicate, însoțind imaginile care au atras rapid atenția internauților.

Preotul consideră că rolul Bisericii este „să meargă acolo unde se află oamenii”, iar în prezent, spune el, oamenii sunt online. Prin prezența sa activă pe rețelele sociale, încearcă să transmită un mesaj de credință într-un limbaj accesibil noilor generații.

Inițiativa sa a stârnit reacții diverse în mediul online – de la apreciere pentru deschiderea față de noile tehnologii, până la controverse legate de asocierea simbolurilor religioase cu mașini de lux. Cu toate acestea, părintele Geoffroy pare hotărât să își continue „misiunea non-stop”, adaptând tradiția la era digitală.

