Nicușor Dan anunță că are câte cinci nume pentru SRI și SIE, „pe lista scurtă”. Când vor fi trimise propunerile în Parlament

Nicușor Dan a anunțat, miercuri, la Radio România Actualități, că are câte cinci propuneri pentru funcțiile de director al SRI și SIE.

Întrebat când va numi noi șefi la SRI și SIE, președintele a răspuns că va trebui să aleagă din câte cinci nume, de pe „lista scurtă”, pentru fiecare serviciu în parte.

„E o decizie comună a președintelui și a Parlamentului și un dialog care a fost întrerupt de multe evenimente. Se va întâmpla în curând”, a spus Nicușor Dan.

„Eu cred că e foarte important ca România să transmită un semnal de stabilitate, pe care l-a și transmis în ultimele nouă luni. O propunere care să fie respinsă de Parlament nu e un semnal de stabilitate. De aceea trebuie să existe un dialog cu nuanțe, dar uneori e timp, uneori nu e timp.

Toată lumea își dorește să propună, numai că, până în acest moment nu au existat propuneri ale partidelor.

Discuțiile cu partidele au fost despre profilul oamenilor care să conducă serviciile. Trebuie să fie oameni maturi, care să fi lucrat cu mulți oameni, să aibă și direcția și flexibilitatea necesare în anumite situații. Sunt niște poziții de responsabilitate”, a mai spus președintele.

„Evident că am o listă lungă și o listă scurtă”

Nicușor Dan a explicat că există deja o ierarhie între fiecare dintre cele cinci propuneri pentru șefiile SRI și SIE.

„La servicii au fost inclusiv politicieni. Această dorință există, ea nu s-a manifestat în interiorul discuțiilor și tot ce a apărut în spațiul public sunt speculații.

Evident că am o listă lungă și o listă scurtă pentru fiecare din aceste poziții. Câte cinci nume pe lista scurtă pentru SRI și SIE. Între cei cinci există o ordine, o ierarhie. În momentul în care propunerea mea o să fie trimisă în Parlament, ea va fi votată. Evident, mă voi consulta cu partidele”, a precizat Nicușor Dan.

