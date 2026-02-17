Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan anunță că are câte cinci nume pentru SRI și SIE, „pe lista scurtă”. Când vor fi trimise propunerile în Parlament

Nicușor Dan anunță că are câte cinci nume pentru SRI și SIE, „pe lista scurtă”. Când vor fi trimise propunerile în Parlament

17 feb. 2026, 14:13, Știri politice
Nicușor Dan anunță că are câte cinci nume pentru SRI și SIE,

Nicușor Dan a anunțat, miercuri, la Radio România Actualități, că are câte cinci propuneri pentru funcțiile de director al SRI și SIE.

Întrebat când va numi noi șefi la SRI și SIE, președintele a răspuns că va trebui să aleagă din câte cinci nume, de pe „lista scurtă”, pentru fiecare serviciu în parte.

„E o decizie comună a președintelui și a Parlamentului și un dialog care a fost întrerupt de multe evenimente. Se va întâmpla în curând”, a spus Nicușor Dan.

„Eu cred că e foarte important ca România să transmită un semnal de stabilitate, pe care l-a și transmis în ultimele nouă luni. O propunere care să fie respinsă de Parlament nu e un semnal de stabilitate. De aceea trebuie să existe un dialog cu nuanțe, dar uneori e timp, uneori nu e timp.

Toată lumea își dorește să propună, numai că, până în acest moment nu au existat propuneri ale partidelor.

Discuțiile cu partidele au fost despre profilul oamenilor care să conducă serviciile. Trebuie să fie oameni maturi, care să fi lucrat cu mulți oameni, să aibă și direcția și flexibilitatea necesare în anumite situații. Sunt niște poziții de responsabilitate”, a mai spus președintele.

„Evident că am o listă lungă și o listă scurtă”

Nicușor Dan a explicat că există deja o ierarhie între fiecare dintre cele cinci propuneri pentru șefiile SRI și SIE.

„La servicii au fost inclusiv politicieni. Această dorință există, ea nu s-a manifestat în interiorul discuțiilor și tot ce a apărut în spațiul public sunt speculații.

Evident că am o listă lungă și o listă scurtă pentru fiecare din aceste poziții. Câte cinci nume pe lista scurtă pentru SRI și SIE. Între cei cinci există o ordine, o ierarhie. În momentul în care propunerea mea o să fie trimisă în Parlament, ea va fi votată. Evident, mă voi consulta cu partidele”, a precizat Nicușor Dan.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”
14:42
Nicușor Dan insistă cu referendumul în justiție dar habar nu are cum să-l facă și când să-l facă: „Poate va fi o întrebare, poate vor fi mai multe”
ULTIMA ORĂ Scandal fără sfârșit între primari. Ciucu îi răspunde lui Băluţă, după ce a fost acuzat că face figuraţie pe Facebook: „Alt mare bărbat politic”
14:24
Scandal fără sfârșit între primari. Ciucu îi răspunde lui Băluţă, după ce a fost acuzat că face figuraţie pe Facebook: „Alt mare bărbat politic”
NEWS ALERT Nicușor Dan, dezamăgit de întârzierile pe buget: „Mi-aș fi dorit să avem un buget la sfârșitul anului trecut”
14:06
Nicușor Dan, dezamăgit de întârzierile pe buget: „Mi-aș fi dorit să avem un buget la sfârșitul anului trecut”
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan îl recheamă în ţară pe apropiatul lui Klaus Iohannis. Dan Mihalache a fost ambasador în Cipru
13:38
Nicuşor Dan îl recheamă în ţară pe apropiatul lui Klaus Iohannis. Dan Mihalache a fost ambasador în Cipru
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan merge pe 19 februarie la primul Consiliu de Pace, dedicat Fâșiei Gaza: „Vom spune care sunt lucrurile cu care România poate să contribuie”
13:38
Nicușor Dan merge pe 19 februarie la primul Consiliu de Pace, dedicat Fâșiei Gaza: „Vom spune care sunt lucrurile cu care România poate să contribuie”
ULTIMA ORĂ Este discutată în coaliţie tăierea normei de hrană a militarilor. Ministrul Miruţă spune că „nu se poate elimina ceva ce există de la Cuza”
12:36
Este discutată în coaliţie tăierea normei de hrană a militarilor. Ministrul Miruţă spune că „nu se poate elimina ceva ce există de la Cuza”
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Documentul pe care îl ții zilnic în mașină fără să știi ce înseamnă literele din el
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Sunetele produse de pisici atunci când torc dezvăluie mai multe decât mieunatul
FLASH NEWS Ministrul Muncii: „Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieși de sub protecția statului”
14:47
Ministrul Muncii: „Cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum, vor ieși de sub protecția statului”
EDUCAȚIE Studenții cer modificarea „Legii Bolojan”, prin care li se limitează transportul cu trenul
14:45
Studenții cer modificarea „Legii Bolojan”, prin care li se limitează transportul cu trenul
ANCHETĂ Comisia Europeană deschide o anchetă împotriva Shein. Suspiciuni privind produse ilegale și mecanisme care creează dependență
14:36
Comisia Europeană deschide o anchetă împotriva Shein. Suspiciuni privind produse ilegale și mecanisme care creează dependență
ACTUALITATE Meserii pentru care AI nu este pregătită suficient. Ce job-uri sunt încă securizate pentru oameni
14:31
Meserii pentru care AI nu este pregătită suficient. Ce job-uri sunt încă securizate pentru oameni
INEDIT Plagiat. Un popă francez binecuvântează bolizi de lux în benzinării după modelul tradițional, marcă înregistrată, românesc
14:21
Plagiat. Un popă francez binecuvântează bolizi de lux în benzinării după modelul tradițional, marcă înregistrată, românesc
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.454. Trump îl avertizează pe Zelenski, UE face cadou Kievului 90 de miliarde de euro
14:03
Război în Ucraina, ziua 1.454. Trump îl avertizează pe Zelenski, UE face cadou Kievului 90 de miliarde de euro

Cele mai noi

Trimite acest link pe