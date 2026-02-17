Prima pagină » Actualitate » Ce i-a scris soția lui Aurel Țicleanu primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu: „Linșaj mediatic și ură pură”

17 feb. 2026, 13:14, Actualitate
Ce i-a scris soția lui Aurel Țicleanu primarului Craiovei / Sursa FOTO: prosport.ro

Soția lui Aurel Țicleanu, fostă mare glorie a Universității Craiova, a reacționat în urma valului de ură cu care s-a confruntat legenda „Științei”.

Într-un mesaj trimis primarului Băniei, Lia Olguța Vasilescu, doamna Țicleanu vorbește despre  „luptă pentru dreptate”, potrivit PROSPORT.

De la ce a pornit scandalul

Aurel Țicleanu a analizat la finalul meciului Universitatea – FCSB, scor 2-2, din Cupa României, faza în care Băsceanu a avut un gol anulat pe motiv că mingea i-a atins brațul. Pentru ce a comentat, fostul fotbalist a fost aspru criticat chiar de fanii Universității Craiova, fiind acuzat de trădare de unii suporteri.

Partida respectivă a dus la eliminarea FCSB din Cupă.

În urma valului uriaș de de critici la adresa lui Țicleanu, soția acestuia n-a mai suportat și i-a scris primarului Lia Olguța Vasilescu, notează Prosport. Cristina Lorena arată că tot ceea ce s-a propagat în spațiul public a fost o dovadă clară de „linșaj mediatic și ură pură”.

„Craiova este despre oameni, nu despre ură! Scriu aceste rânduri cu o amărăciune profundă, dar cu o determinare de neclintit. Pentru mine, Craiova înseamnă recunoștință, nu venin aruncat gratuit. Așa ar trebui să fie într-o comunitate care pretinde că pune preț pe educație și pe valorile primite de acasă.

Am citit postarea doamnei profesor Silvia Cârțu, care ne-a oferit tuturor o lecție despre ce înseamnă să fii un om educat, indiferent de mize: «Fiecare își exprimă opinia personală, argumentată tehnic, cu respect și decență… Ce spui și cum spui contează!». Este un apel la bunul simț pe care eu îl consider fundamentul oricărui suporter care își iubește cu adevărat echipa.

„Și-a lăsat sănătatea pe gazon pentru acest oraș”

În contrast dureros cu aceste principii, soțul meu, Aurel Țicleanu, un om care și-a lăsat tinerețea și sănătatea pe gazon pentru acest oraș, a fost ținta unor atacuri de o josnicie rară.

Mă întreb cu revoltă: cum am ajuns aici? Cum am permis ca educația să fie învinsă de linșajul mediatic și de ură pură?

Nu uit că Universitatea Craiova s-a născut din pasiune și carte. Lângă acești mari sportivi, pe banca tehnică, stăteau profesori universitari, iar întreaga echipă era strâns legată de Universitatea din Craiova. Știri și comunitate, o instituție care ar trebui să fie și astăzi un garant al respectului în oraș. Atunci, fotbalul și demnitatea mergeau mână în mână.

Astăzi, caut cu privirea acea rigoare a mediului academic și nu o mai văd. Mă întreb de ce instituțiile care reprezintă educația din Craiova nu se delimitează clar de mizeria aruncată asupra propriilor simboluri?

Mă adresez direct celor care conduc astăzi: Tăcerea voastră o interpretez ca pe un răspuns în sine!

Doamnă Primar Lia Olguța Vasilescu, în 2012, ați ales să îmbrăcați tricoul Universității Craiova ca simbol al luptei pentru dreptate. Ați înțeles atunci că forța acestui brand stă în oamenii săi”, a scris soția lui Aurel Țicleanu pe contul său de Facebook.

Cristina Țicleanu: „Nu poți iubi echipa și să îi urăști legendele”

Mai departe, soția lui Aurel Țicleanu vrea ca autoritățile din oraș și patronul clubului, Mihai Rotaru, să ia atitudine și să se delimiteze de ura care „distruge identitatea clubului” oltean.

„Astăzi, acei oameni – Cetățeni de Onoare ai Craiovei – sunt lăsați singuri în fața unei agresivități care nu cunoaște respectul. Eu cred că nu poți iubi echipa și să îi urăști legendele în același timp! Solicit o delimitare clară de acest «hate» care distruge identitatea clubului. Cer Primăriei Municipiului Craiova și clubului Universitatea Craiova să își asume obligația morală de a proteja istoria pe care o folosesc atât de des în discursurile oficiale!

Respectul pentru valori nu este opțional pentru mine, este temelia pe care s-a clădit Știința!”, a mai scris soția lui Aurel Țicleanu.

Universitatea Craiova va juca în sferturile de finală ale Cupei României cu CFR Cluj. În Liga 1, echipa olteană este pe primul loc în clasament și mulți o văd mare favorită la câștigarea titlului.

Filipe Coelho a dezvăluit cum Universitatea Craiova a reușit să învingă FCSB în derby-ul etapei

