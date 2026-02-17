Prima pagină » Actualitate » Nicuşor Dan îl recheamă în ţară pe apropiatul lui Klaus Iohannis. Dan Mihalache a fost ambasador în Cipru

Luiza Dobrescu
17 feb. 2026, 13:38, Actualitate
 Dan Mihalache a fost rechemat din funcția de ambasador în Cipru, potrivit unui anunţ dat publicităţii de Administraţia Prezidenţială. 

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți, 17 februarie 2026, decretul privind rechemarea domnului Sorin-Dan Mihalache din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Cipru.

Acesta a fost șeful administrației prezidențiale Iohannis, până în 2016, apoi a fost numit ambasador în Marea Britanie și, ulterior, numit de Klaus Iohannis în Cipru.

Mihalache a fost numit consilier prezidențial pe 22 decembrie 2014, imediat după alegerea lui Klaus Iohannis în funcția de președinte al României.

Asupra numirii acestuia au planat o serie de controverse, care au culminat cu o scrisoare, semnată printre alţii de Gabriel Liiceanu și Andrei Pleșu, prin care i se cerea fostului preşedinte să renunţe la această numire.

”Suntem totuşi uimiți și îngrijoraţi că v-ați oprit, pentru funcția de şef al cancelariei prezidenţiale, asupra unei persoane (Dan Mihalache) ale cărui antecedente nu-l recomandă în nici un caz ca pe un democrat veritabil. De la traseul său curricular, care începe în perioada Văcăroiu, traversează „perioada Năstase” virând apoi către Crin Antonescu, trecând apoi prin opinia sa, pe care a făcut-o publică, privind parteneriatul româno-american, și până la felul în care se exprimă domnia sa („jigodie frustrată”, „mai du-te și tu în mă-ta”, „mai caută pe goagăl”) e în grav dezacord cu ce aşteptăm din partea instituţiei prezidenţiale. Stilistic, se află la antipozi faţă de dumneavoastră, şi ne e greu să ne închipuim cum ar decurge o asemenea colaborare. Nu multe vorbe bune se pot spune și despre ceilalți consilieri ce par a fi fost nominalizați”, i se transmite președintelui Iohannis în noiembrie 2014.

