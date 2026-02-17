Primăria Municipiului București a pus în dezbatere publică un proiect pentru înființarea unei rețele de adăposturi climatice în Capitală. Proiectul este susținut de doi consilieri USR – Bogdan-Alexandru Sabo și Ionela-Gabriela Dinu – și prevede amenajarea a 80 de spații până la finalul anului 2026, potrivit G4Media.

În următorii ani, rețeaua ar urma să fie extinsă la 160 de spații, iar până în 2028 fiecare bucureștean ar trebui să aibă un astfel de refugiu la cel mult 10 minute de locuință. Proiectul poate fi consultat și comentat în perioada 16 februarie – 3 martie 2026.

Adăposturile climatice ar urma să fie deschise în perioadele cu temperaturi extreme, atunci când ANM emite cod galben, portocaliu sau roșu de caniculă și ger. Spațiile interioare ar putea fi amenajate în biblioteci, muzee, centre culturale sau alte clădiri publice cu acces gratuit. Acestea trebuie să asigure o temperatură suportabilă, apă potabilă și acces la grupuri sanitare.

Vor exista și spații exterioare, în parcuri sau curți ale instituțiilor, unde vor fi amenajate zone umbrite, cișmele și, acolo unde este posibil, sisteme de răcorire. Potrivit inițiatorilor, proiectul este necesar din cauza valurilor de căldură tot mai frecvente.

Costurile ar urma să fie reduse, deoarece vor fi folosite în mare parte clădiri deja existente. Primăria va crea și o platformă online cu o hartă a adăposturilor și informații despre cum pot fi folosite în perioadele cu vreme extremă.

