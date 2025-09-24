Prima pagină » Actualitate » O judecătoare de la Curtea de Apel Craiova JUBILEAZĂ după o sentință dată în cazul unui bărbat agresiv cu soția sa: „N-am vreun sentiment de milă”

24 sept. 2025, 23:28, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

O judecătoare de la Curtea de Apel Craiova a comentat cu satisfacție o decizie luată în cazul unui bărbat condamnat la 30 de ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat asupra soției sale. De altfel, este cea mai mare pedeapsă care s-a dat până acum în România pentru o astfel de faptă.

Judecătoarea Sorina Mărinaș a comentat cu satisfacție decizia și a împărtășit-o pe pagina de Facebook.

„Am scris azi: În baza art. 32 alin. 1 rap. la art. 188-189 alin. 1 lit. e rap. la art. 199 alin. 1, cu apl. art. 33 alin. 2 ultima teză C.p şi art. 41- 43 alin. 5 C.p., art. 77 alin. 1 lit. h C.p., art. 60 C.p., condamnă pe inculpatul…. la pedeapsa de 30 de ani închisoare. Maximul general al pedepsei închisorii pentru tentativa la omor calificat asupra soției, in recidivă postexecutorie, după un alt omor si o altă tentativa de omor, si cu agravanta specifica violenței de gen. N-am vreun sentiment de mila, desi sunt conștientă că va muri in detenție. Când judecătorii inhiba sentimente născute (ne naștem dispuși la iertare si creștem încercând sa gasim scuze, atenuante) fiind conștienti că prin soluție condamnă la moarte in detenție, fapta aia, grefata pe antecedente, e atât de grava încât determina eliminarea oricărei remușcări. Ba, dimpotrivă, e o soluție care pe mine mă bucura, știu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas. Si mă bucură, in general, soluțiile când am convingerea ca societatea e libera, cel puțin pentru un timp, de un individ care pune in pericol drepturi fundamentale. As vrea să fie o soluție care să revigoreze un pic practica pe procesul de individualizare, sa nu ne mai uităm atât la agresor, sa ne uităm mai mult la victimă, la frica ei, să ne gândim cum a scăpat si a mers pe stradă, sa ceară ajutor, având un batic legat care să oprească sângerarea masivă de la gât. O fac publica pentru că e nevoie de ea”, a scris Sorina Mărinaș.

VEZI AICI decizia judecătorilor…

