Se intensifică concurența. Uber revine pe piața livrărilor de mâncare din România

Compania americană va lansa serviciile în piețe precum Cehia, Grecia și România, ca parte a unei strategii despre care speră că va genera încă 1 miliard de dolari în venituri brute în următorii trei ani, conform publicației, preia Stiripesurse.ro.

Susan Anderson, director global al diviziei de livrări Uber, a declarat că este momentul „să ridicăm ștacheta, să zguduim lucrurile și să oferim mai multă valoare în întreaga categorie”. Potrivit raportului, extinderea va include și Austria, Danemarca, Finlanda și Norvegia.

La începutul acestei săptămâni, Uber a fost de acord să achiziționeze divizia de livrări a companiei turce Getir de la acționarul majoritar din Emirate, Mubadala, pentru a-și consolida prezența pe piața din Turcia.